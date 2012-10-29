Valdreslaget vant Oslokappleiken

Valdreslaget i Oslo tok pokal under helgens Oslokappleik.

Det var Valdreslaget i Oslo, altså den oslobaserte lagdansgruppen «for valdrisar, valdresvenner og dansere med interesse for valdresspringaren», som stakk av med storseieren under årets Oslokapppleik i helgen.

Valdreslaget var best av fire lag, hvorav kun fire poeng skilte første og fjerde plass. I tillegg vant Brit B. Totland og Rune Hammabäch, som også representerer Valdreslaget, klassen for hardingfeledans.

Hilde Kirkebøen fra Hallingdal ble kåret til beste dansespelemann funder kappleiken. Se resten av vinnerne her.

Den årlige Oslokappleiken ble arrangert lørdag, som et samarbeid mellom Laget for folkemusikk og Bygdelagssamskipnaden. Det var 37 startnummer og 102 deltagere, en klar økning fra i fjor ifølge Laget for folkemusikk.