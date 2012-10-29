Folkemusikk

Valdreslaget vant Oslokappleiken

Publisert
29.10.2012
Skrevet av
- Red.

Valdreslaget i Oslo tok pokal under helgens Oslokappleik.

Det var Valdreslaget i Oslo, altså den oslobaserte lagdansgruppen «for valdrisar, valdresvenner og dansere med interesse for valdresspringaren», som stakk av med storseieren under årets Oslokapppleik i helgen.

Valdreslaget var best av fire lag, hvorav kun fire poeng skilte første og fjerde plass. I tillegg vant Brit B. Totland og Rune Hammabäch, som også representerer Valdreslaget, klassen for hardingfeledans.

Les også:

Hilde Kirkebøen fra Hallingdal ble kåret til beste dansespelemann funder kappleiken. Se resten av vinnerne her.

Den årlige Oslokappleiken ble arrangert lørdag, som et samarbeid mellom Laget for folkemusikk og Bygdelagssamskipnaden. Det var 37 startnummer og 102 deltagere, en klar økning fra i fjor ifølge Laget for folkemusikk.

GenreFolkemusikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Dobbelt pris til Seglem

– En institusjon i norsk musikkliv, mener NOPA.

Fire nominerte til millionstipend

Her er de nominerte Statoils klassiske talentstipend på en million kroner.

Sudan Dudan

Enkel oppskrift

Kva er slektskapet mellom folkemusikk frå Carolina, Niger og Valdres?

Hardingfele

Øyvind Sandum og Anne Marit Jota beste dansespelemenn under Oslokappleiken 2015

Den årlige Oslokappleiken ble arrangert lørdag 21. november

Flere saker

Matoma Foto: Alexander Eriksson / Lillehammer

Ser til Skandinavia

Det er ingen tilfeldighet at skandinaviske artister topper de globale hitlistene, mener svensk musikkbransje.

Ida Dyrkorn Heierland

Ida Dyrkorn Heierland ny festivalleiar for Osafestivalen

Heierland tek over stillinga etter Tormod Kleiveland 1. november 2018.

Benedicte Maurseth, her i Bergen.

Utfordrer forestillinger om folkemusikeren

Der felespillet ble forbudt, gikk kvinnene over til å tralle, eller så måtte de skjule felespillet. Hvor ble de av,...