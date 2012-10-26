Dobbelt pris til Seglem

– En institusjon i norsk musikkliv, mener NOPA.

Karl Seglem stakk av med to av seks priser på NOPAs jubileumskonsert i Store Studio i går kveld.

Egil Storbekkens musikkpris, på 25 000 kroner går til en musiker som fremmer interesse for Storbekkens musikk og eldre norske folkemusikkinstrumenter, og går til Seglem særlig for hans benyttelse av bukkehornet i nye musikalske sammenhenger.

Også NOPAs musikkpris gikk til Seglem, for verket «Som spor», urfremført på Vossajazz tidligere i år.

Nopas tekstpris gikk til Håvard Rem for diktet «I noen rom», fra diktsamlingen 30 – 40 – 50.

Valkyrien Allstars fikk prisen Ragnarocktrollet, for grenseoverskriding og nyskapning med basis i norsk folkemusikk.

Siri Nilsen fikk prisen Lyspunkt 2012, tekstforfatterfondets pris til unge sangtekstforfattere, for utgivelsen ««Alle snakker sant».

Årets Kardemommestipend på 50 000 kroner fordeles mellom Tonje Undstad og Lars Bremnes.

