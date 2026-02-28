Forfatter: Maren Ørstavik

Oslo domkor og dirigent Vivianne Sydnes Bjørn Morten Christophersen Credo et credis
AnmeldelserKunstmusikk

«Credo, et credis»: En salig blanding av høyverdighet og byråkrati

Bjørn Morten Christophersen vet hva han vil og hvordan han skal få det til.

Håkon Austbø
AnmeldelserKunstmusikk

Håkon Austbø: Evig outsider

ANMELDELSE: Håkon Austbøs memoarer tilbyr et nært blikk på et turbulent musikerliv.

To titler fra Lawo anmeldes på Ballade.no denne uka
AnmeldelserKunstmusikk

Heftige primalskrik og pastellfarget musikkbotanikk

KREVENDE/LEKENT: Alpaca spiller krevende Rehnqvist mens NyNorsk Messingkvintett leker seg med uhøytidelige miniatyrer på to nye utgivelser fra Lawo. Maren...

Liv Glaser
PlaterKunstmusikk

Heftig husmusikk

Alt behøver ikke å være nybrottsarbeid, skriver kritiker Maren Ørstavik i denne dobbeltanmeldelsen av Christian Grøvlens «Eventyr» og pianist Liv...

Tine Surel Lange Lofoten March 2021 Ia Photo by Tine Surel Lange 768×576
PlaterKunstmusikk

Tine Surel Langes debutplate er en treningsøkt for ørene

ANMELDELSE: «Works for Listening 1-10» tar lytteren med opp på taket, ned i vann og inn mellom steiner, ledninger og...

Kraft handler ikke alltid om lydstyrke, ikke en gang om fylde. Det handler om uttrykk og troverdighet, kvaliteter Eriksmoen har i bøtter og spann, skriver Ballades anmelder om sopran Mari Eriksmoen.
AnmeldelserKunstmusikk

Forventning og overraskelse

DOBBELTANMELDELSE: Mari Eriksmoen gjør sprudlende tolkninger av kjente operaarier, og Bettina Smith retter søkelyset mot sjeldne art songs av kvinnelige...

– Jeg bestemte meg for å gjøre stemmen til hovedinstrumentet mitt, men beholdt dirigentdrømmen for bedre tider, forteller Nathalie Stutzmann, dirigent og kontra alt.
IntervjuKoronakrisen

Nathalie Stutzmann: – Jeg var som en junkie uten narkotika

Hva har Kristiansand Symfoniorkester og det verdensberømte Philadelphia Orchestra til felles?

Komponisten i lego
AnmeldelserKunstmusikk

Lyden av barnerommet

Bente Leiknes Thorsen bruker lyden av egne barn i musikken sin og pirker i et av de siste tabuene rundt...

Stillbilde fra Vilde&Ingas video til How Forests Think
AnmeldelserKunstmusikk

Samtidsmusikk er ikke samtidsmusikk

DOBBELTANMELDELSE: To nye norske plater belyser avstanden mellom ytterpunktene i vår tids kunstmusikk; Vilde&Ingas «How Forests Think» og Marcus Paus’...

Ragnhild Hemsing og Tor Espen Aspaas under innspillingen av Beethovens testamente i Sofienberg kirke i Oslo
AnmeldelserKoronakrisen

Dobbeltanmeldelse: Kurateringens kunst

To nye norske plater med klassisk duorepertoar fra Beethoven og Sinding understreker viktigheten av tydelige programmer, skriver Maren Ørstavik i...

Kristine Tjøgersen.
AktueltKoronasituasjonen

– Det er absurd for meg at noen ikke vil spille samtidsmusikk

Denne uken får Kristine Tjøgersen Arne Nordheims komponistpris.

Lofoten Voices og mezzosopran Marianne Beate Kielland
AnmeldelserKunstmusikk

Storm og romantikk i Lofoten

PLATEANMELDELSE: Få overraskelser, men her og der bryter solen gjennom skyene og lyser opp Ketil Bjørnstads Lofotoratoriet.

Marianne Baudouin Lie
AnmeldelserKunstmusikk

Atlantis, Utopia og Ulvedrømmer: Tung tids tone

PLATEANMELDELSE: Marianne Baudouin Lies prosjekter for stemme og cello sitrer av lengsel etter en bedre hverdag. Det passer bra i...

Det Norske Jentekor
AktueltKor

– Vi har ikke noe jernregime, men jentene vet hva som forventes av dem

Noen ganger blir det så mye samtidsmusikk i Det Norske Jentekor at dirigent Anne Karin Sundal-Ask bare vil synge glade...

Sandra Lied Haga
AnmeldelserKunstmusikk

Sandra Lied Haga: Følsom og framoverlent CD-debut

Fryktløst repertoarvalg gjør fallhøyden stor, men Haga holder stand med Tsjaikovskij og Dvorak.

Arktisk Filharmoni på Svalbard i
AnmeldelserKunstmusikk

Angstens tidsalder

Politisk mistenksomhet fra amerikansk etterkrigstid klinger urovekkende kjent i hendene på Arktisk Filharmoni.

Rebecka Ahvenniemi i New York. 20. februar ble det nye verket hennes, «An Anarchist’s Love Letter to a Conservative», uroppført av International Contemporary Ensemble i verdensbyen
IntervjuKunstmusikk

Rebecka Ahvenniemi: – Jeg har brukt vanvittige mengder tid på dette

Komponistens seneste verk ble urfremført av International Contemporary Ensemble i New York denne måneden.

«Aida» på Oscarsborgoperaen, premiere 14. august
AnmeldelserKunstmusikk

Sterkt comeback på Oscarsborg

Solister i form og en slående iscenesettelse av Aida. Uteoperaen i Oslofjorden er tilbake med full styrke.

Bilde fra forestillingen Underkastelse(r) på Teater Ibsen, regissert av Tore Vagn Lid. Forestillingen benytter seg av fire profesjonelle skuespillere fra Teater Ibsen, og seks elever fra Skien videregående skole, som utgjør kor og band
AnmeldelserKunstmusikk

Frydefull forvirring og ekstrem ambivalens

Med «Underkastelse(r)» tar Teater Ibsen løpefart og stuper uti en smørje av fundamentalisme, porno, kvinnehat og selvforakt.

Ung Nordisk Musikk festival Foto: Emilio Sanhueza
KommentarKunstmusikk

UNM 2018: Stillferdig motstrøms

Er det nok sprengkraft blant unge nordiske komponister til å engasjere hele samfunnet, spør Maren Ørstavik.

Du og jeg og vi 2 – 3 – 4 Foto: Signe Fuglesteg Luksengard
InnleggPolitikk & debatt

Det finnes god kritikk av barnemusikk

Men ja til mer av det. Periskop-redaktør Maren Ørstavik svarer Tonje Unstad

Hege Gustava Tjønn
IntervjuKunstmusikk

Ble fortalt at hun hverken hadde nok talent eller stemme

Den norske sopranen fikk svenske kritikere til å skryte i kor på skandinaviapremieren på Hans Gefors’ Parken før sommeren.

Arne Nordheim
IntervjuKunstmusikk

– Nordheim har blitt fortere glemt internasjonalt enn her hjemme

Ny doktorgrad har samlet den første komplette listen over Arne Nordheims musikk.

Illustrasjonsfoto. Operakoret ved Den Norske Opera har gode øvingslokaler, noe kun et fåtall av landets mange kor har
AktueltKunstmusikk

– Det profesjonelle korfeltet har havnet i en ond sirkel

Lav status for ensemblesangeren er hemmende for den profesjonelle korvirksomheten i Norge, hevder ny masteroppgave.

Skjermdump fra onlinecomposer.org
IntervjuKunstmusikk

Men er det komposisjon?

Arnt Håkon Ånesen komponerer live på nettet etter modell fra SKAM. I samtale med Maren Ørstavik diskuterer han behovet for...

Berio
AnmeldelserKunstmusikk

Kaos, ikke kaos

Solistkoret og KORKs tolkning av Berios «Coro» får det til å kile i hjernen og rive i hjertet, skriver Maren...

Lasse Thoresen Foto: Paal Audestad / NMH
IntervjuKunstmusikk

Lasse Thoresen: – Uroppførelser er blitt en bruk og kast-øvelse

Komponisten har sett seg lei på at institusjonene kun er interessert i premierer.

Det hermeneutiske åttetallet, med fokus på instrument og klang. Ill. hentet fra boken Å tolke musikk
AnmeldelserKunstmusikk

Provoserende og praktisk om tolkning og tenkning

«Å tolke musikk» fornærmer sin egen målgruppe med premisset om at musikere mangler intellektuell nysgjerrighet, men tilbyr en praktisk innføring...

Nordic Music Days 2017, Southbank Centre, London.
AnmeldelserKunstmusikk

Lite norsk blant det nordiske i London

Av 41 nordiske komponister var kun fem norske på Nordic Music Days i London. Det er lite i et jubileumsår.