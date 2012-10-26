Kunstmusikk

Klassisk provokatør

Publisert
26.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

– Klassiske musikere gjør alt likt hele tiden. Nå er det på tide med en oppvask, mener Aksel Kolstad.

Han er ikke akkurat et flokkdyr, Aksel Kolstad. Vanskelig å overse i det klassiske miljøet, og gjerne iført basketballtrøye og rutete Moods of Norway-blazer – der noen musikere kanskje mumler et opusnummer for publikum, forteller Aksel en grovis.

Humorshowet med stand-up og klassisk pianomusikk har turnert internasjonalt, og sponsorene formelig tyter ut av atelierlokalene Café de Concert på Tjuvholmen – fra Metier til The Body Shop til BMW.

Og nå også Munchmuseet.

Alternativ formidling

Aksel Kolstad er nemlig utnevnt til museets nye, og første, «Munch-ambassadør», og skal med det presentere en månedlig konsertserie med musikalske «Munch-refleksjoner» i museet.

Avtalen er midt i blinken for showpianisten fra Fredrikstad, som er svært opptatt av en sprekere musikkformidling enn det som ellers er vanlig.

– Grunnen til at klassisk musikk ofte oppfattes som kjedelig er at alt gjøres likt. Mann i sort kommer inn, spiller, tar i mot høflig applaus, går ut igjen. Det er fint i noen sammenhenger, men ikke alltid. Jeg skjønner ikke at ikke flere ikke vil gjøre noe helt annet, sier Kolstad.

«Forandre for å bevare»

At man må forandre for å bevare, er nemlig Kolstads motto, og forandringene i denne omgang blir Kolstad-komponerte stykker til motiver av Munch, og nye foto-iscenesettelser av Munchmalerier, med Kolstad selv som modell.

– Noen vil sikkert synes det er rart at jeg som musiker og komponist skal drive og igle meg innpå resten av kunstverden, men kunst henger sammen på tvers av uttrykksformer, det er ikke noe nytt, sier Kolstad.

– Jeg synes det er kult at Munchmuseet tør å tenke litt utenfor boksen også. Dette blir en vinn-vinn-vinn situasjon. Bra for Munchmuseet, bra for meg, og bra for Norge.

Klovn eller provokatør?

Kolstad har vært opptatt av alternativ formidling av klassisk musikk siden sine dager på Musikkhøgskolen, da han startet opp konseptet Café de Concert – en uformell konsertsituasjon med verbale kåserier mellom musikkstykkene.

Han innser at han kan virke provoserende på de mer konservative i bransjen, men understreker at han ikke gjør noe «bare for å provosere».

– Jeg provoserer aldri bevisst, men hele min natur kan nok være litt provoserende. Jeg vet at noen synes at jeg er en klovn, en fjott, en sirkusartist. Og det hadde jeg kanskje vært også, hvis jeg ikke hadde hatt noe ordentlig å komme med musikalsk. Men poenget er at det bare er rammene jeg forandrer på, jeg tuller ikke med musikken, sier Kolstad.

På tide med oppvask

Han mener formidlingen av klassisk musikk trenger fornyelse, og at det er på tide med «en real oppvask». Men «crossover-greier», som Bach og elektronika, Beethoven og house har han svært lite sans for.

– Sånt kommer jeg aldri til å gjøre, sier han.

– Jeg er pianist og komponist, jeg har respekt for musikken. Jeg ville bare ikke utdanne meg til arbeidsløshet. Jeg er ingen klovn, jeg er Harlekin. Jeg har mye mer enn klovning å by på.

Kolstad spiller på publikumsåpningen av utstillingen The Modern Eye på Munchmuseet fredag 2. november kl. 20.

