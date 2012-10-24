Ny musikk ønsker nytt publikum

Europeisk prosjekt forsøker å bryte barrierene mellom samtidsmusikken og publikum. – Tar tak i viktige spørsmål, sier daglig leder i Cikada og Oslo Sinfonietta Ludvig Claeson.

Kan nye rammer tiltrekke et bredere publikum? Må det være slik at høy kunstnerisk kvalitet er synonymt med lav publikumsoppslutning?

Disse spørsmålene har prosjektet New Music: New Audiences (New:Aud) satt seg fore å undersøke nærmere under åpningskonferansen i Brussel denne uken.

– Viktig arena

EU og Nordisk Råd har innvilget totalt 700.000 euro, eller rundt 5,2 millioner norske kroner, til prosjektet, som inkluderer 17 europeiske land og 31 ensembler.

Norsk Komponistforening, Cikada og Oslo Sinfonietta er norske deltagere i prosjektet og vil ta del i samarbeidet i to år fremover.

– Dette er både et publikumsutviklingsprosjekt og en viktig arena for repertoarutveksling og kontakt mellom de ulike organisasjonene og ensemblene, sier styreleder i Norsk Komponistforening Åse Hedstrøm.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Samtidsmusikk først

I første omgang skal New:Aud legge vekt på metoder som kan øke publikumstilstrømningen til samtidsmusikken. De to norske ensemblene vil derfor delta i arbeidsgrupper med utenlandske ensembler.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Sammen skal de velge ut ulike satsningsområder innenfor publikumsutvikling som de så utvikler til endelige konsepter.

Daglig leder i Cikada og Oslo Sinfonietta, Ludvig Claeson, sier at de to ensemblene ser på deltagelsen i New:Aud som «en tillitserklæring».

– Vi får anledning til å ta tak i problemstillinger som virker nærmest uoverkommelige å håndtere alene, men som vi nå kan drøfte sammen med 29 andre orkestre. For oss som driver med relativt smale produksjoner er dette viktige spørsmål. Å få en arena å drøfte disse med andre på er svært givende, sier Claeson.

Følg Ballade på Twitter

– En sjelden anledning

Ifølge Åse Hedstrøm er New:Aud det første publikumsutviklingsprosjektet som foregår i så stor skala.

– Det er en sjelden anledning til å kunne eksperimentere såpass fritt med ulike konsepter. Prosjektet bygger på et tidligere prosjekt som het Re:New Music, som primært fokuserte på repertoarutveksling. Vi har tilknyttet oss et større nettverk med samarbeidspartnere siden den gang, sier Hedstrøm.

– Er dette også en erkjennelse av at det er problemstillinger som går igjen over hele Europa, knyttet til kunstformidling og publikumsutvikling?

– Ja, interessen er stor blant de andre europeiske organisasjonene, og det tyder på at disse spørsmålene er aktuelle for svært mange. Det gjelder også for andre kunstarter enn musikk.