Norsk kirkemusikkarkiv driftes per i dag av (fra venstre) prosjektleder Kristin Mellem, leder for Arkiv i Nordland, Ketil Jensen, kirkemusikkfaglig medarbeider, Bjørn Borge og leder for Kirkemusikksenter Nord, Øyvind Mikalsen.(Foto: Ida M. Jensen)

AktueltMusikken og livet

Nytt arkiv skal sikre landets kirkemusikalske arv

Publisert
28.09.2023
Skrevet av
Guro Kleveland

Norsk kirkemusikkarkiv blir en ressurs for å bevare og hedre kirkemusikkens betydning.

– Våre kirker er en formidabel kulturbærer som har rommet musikkutøvelse i tusen år. Likevel mangler landet vårt helhetlige system for innkjøp, lagring, katalogisering og utveksling av noter av kirkemusikk. I overgangen mellom fysiske notesamlinger og den digitale tidsalder pågår det daglig en forvitring av landets kirkemusikalske kulturarv, sier prosjektleder Kristin Mellem.

– Vi ser med alvor på at materialet er spredt i ulike arkiv og private hender. Mye er ikke utgitt, og det er tilfeldig om private samlinger videreføres til nye generasjoner. I Norge har særlig Nasjonalbiblioteket store samlinger, men systemene har ingen kirkemusikalsk spesialisering. Det mangler per i dag metadata, noe som gjør det vanskelig å gjøre søk, utdyper hun.

Kirkemusikkarkivet henvender seg bredt, og vil ta imot noter fra kirkelige- og andre organisasjoner, fra arkiv og private samlinger, opplyser de. Arkiv har som sitt oppdrag å ivareta noter og annet kirkemusikalsk materiale, og å gjøre det tilgjengelig for alle interesserte.

Kirkemusikkarkivet blir digitalt og fysisk, og skal ivareta noter og dokumenter, publikasjoner, lyd- og bildefiler og gjenstander, og vil prioritere fagrådgiving, digital tilgjengeliggjøring og produksjon av metadata. Målsettingen er å tjene musikkliv, kirke, arkiv- og forskningsmiljø, forteller prosjektgruppa bak det nyetablerte arkivet.

Norsk kirkemusikkarkiv skal også ha et besøkssenter i Bodø, og har en ambisjon om å åpne dørene under Bodø2024, når byen blir europeisk kulturhovedstad.

– Det unike med Norsk kirkemusikkarkiv er at vi lager en hybrid der arkivfaglig og kirkemusikalsk kompetanse jobber sammen. Vi har tro på at det vil åpne for spennende formidling og forskning, fortsetter Mellem. – Det nasjonale Kirkemusikkarkivet vil bli en verdifull ressurs for en rekke målgrupper, inkludert musikere, musikkforskere, studenter og alle som ønsker å utforske den viktige rollen som kirkemusikk har spilt i norsk kulturhistorie.

 

kirkemusikkKirkemusikksenter Nordmusikkarkiv

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Ida Gilbert. Bilde fra Forfatterforeningens hjemmeside

«Hadde den bare ikke vært så jævla kristen»

Kristne vekkelsessalmer ville tronet Norsktoppen og Topp 20 hele nittitallet, dersom tekstene ikke var kristne.

Illustrasjonsfoto av kirkeorgel i Nederland

Musikken ingen vil ha

KRONIKK: Ingen vil ha ­Bach-preludium som inngang i bryllup lenger, men heller «You raise me up». Er det et problem...

Fra venstre John Pål Inderberg, Thomas Torstrup og Martin Högberg

Ikke bit i sure epler – lag en spennende dessert!

KRONIKK: Folk vil ha musikk de har et forhold til på livets viktigste dager, men trenger hjelp til å få...

En kirkemusiker må kunne spille orgel

Hvordan bevare kirkens musikkarv?

Kirkemusikkstudiet på Norges musikkhøgskole (NMH) har ledige plasser og kirken har ledige kirkemusikkstillinger. I denne artikkelen stiller skolen selv spørsmål...

Fra venstre: UiO studentene Jens Henrik Kverndal, Julian Söderberg, Karl Oskar Nyberg og Peder Ebbesen Foto: Eskil Olaf Vestre

En midlertidig fremtid?

Et nytt kull har inntatt musikkutdanningene, der en stor andel av lærerstaben er ansatt på deltid eller åremål. Dette innebærer...

Flere saker

Kulturminister Trine Skei Grande

Dette er Musikkbudsjettet 2019

Mer til mangfold og til momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Benedicte Maurseth, her i Bergen.

Utfordrer forestillinger om folkemusikeren

Der felespillet ble forbudt, gikk kvinnene over til å tralle, eller så måtte de skjule felespillet. Hvor ble de av,...

Christmas bauble black and white

God jul!

Ballade tar juleferie og er tilbake i januar. Til julelektyre kan du få et gjensyn med noen av de mest...