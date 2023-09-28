Nytt arkiv skal sikre landets kirkemusikalske arv

Norsk kirkemusikkarkiv blir en ressurs for å bevare og hedre kirkemusikkens betydning.

– Våre kirker er en formidabel kulturbærer som har rommet musikkutøvelse i tusen år. Likevel mangler landet vårt helhetlige system for innkjøp, lagring, katalogisering og utveksling av noter av kirkemusikk. I overgangen mellom fysiske notesamlinger og den digitale tidsalder pågår det daglig en forvitring av landets kirkemusikalske kulturarv, sier prosjektleder Kristin Mellem.

– Vi ser med alvor på at materialet er spredt i ulike arkiv og private hender. Mye er ikke utgitt, og det er tilfeldig om private samlinger videreføres til nye generasjoner. I Norge har særlig Nasjonalbiblioteket store samlinger, men systemene har ingen kirkemusikalsk spesialisering. Det mangler per i dag metadata, noe som gjør det vanskelig å gjøre søk, utdyper hun.

Kirkemusikkarkivet henvender seg bredt, og vil ta imot noter fra kirkelige- og andre organisasjoner, fra arkiv og private samlinger, opplyser de. Arkiv har som sitt oppdrag å ivareta noter og annet kirkemusikalsk materiale, og å gjøre det tilgjengelig for alle interesserte.

Kirkemusikkarkivet blir digitalt og fysisk, og skal ivareta noter og dokumenter, publikasjoner, lyd- og bildefiler og gjenstander, og vil prioritere fagrådgiving, digital tilgjengeliggjøring og produksjon av metadata. Målsettingen er å tjene musikkliv, kirke, arkiv- og forskningsmiljø, forteller prosjektgruppa bak det nyetablerte arkivet.

Norsk kirkemusikkarkiv skal også ha et besøkssenter i Bodø, og har en ambisjon om å åpne dørene under Bodø2024, når byen blir europeisk kulturhovedstad.

– Det unike med Norsk kirkemusikkarkiv er at vi lager en hybrid der arkivfaglig og kirkemusikalsk kompetanse jobber sammen. Vi har tro på at det vil åpne for spennende formidling og forskning, fortsetter Mellem. – Det nasjonale Kirkemusikkarkivet vil bli en verdifull ressurs for en rekke målgrupper, inkludert musikere, musikkforskere, studenter og alle som ønsker å utforske den viktige rollen som kirkemusikk har spilt i norsk kulturhistorie.