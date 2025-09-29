Sibeliusprisen 2025 til dirigent Edward Gardner

Musikksjefen ved Den Norske Opera & Ballett er en utpreget Sibelius-ambassadør, både i Norden og internasjonalt, sier prisutdeleren.

Sibelius-selskapet i Norge har tildelt Sibeliusprisen 2025 dirigenten Edward Gardner. Han mottar prisen ved fremføringen av Rusalka, operaversjonen av Den lille havfruen, på Den Norske Opera & Ballett 5. oktober, melder selskapet.

Edward Gardner er sjefdirigent for London Philharmonic Orchestra og musikksjef ved Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Han var sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester fra 2015 til høsten 2024, og er nå utnevnt til æresdirigent for orkesteret. I tillegg var han sjefdirigent for Edvard Grieg Kor i perioden 2021–2024.

Gardner ble født i Gloucester, England, i 1974 og utdannet ved Cambridge og Royal Academy of Music.

Siden starten av sitt virke i Norge, har Gardner vist stort engasjement for norsk musikkliv. Han har engasjert en rekke norske musikere som solister med orkesteret, og har vist stor interesse også for nordisk musikk.

– Gardner har gjennom sin lange, internasjonale karriere vært både fascinert og begeistret for musikken til Sibelius, sier Stephan Barratt-Due, styreleder i Sibelius-selskapet i Norge.

– I 2017 dirigerte han en kritikerrost CD-utgivelse med den engelske sangeren Gerald Finley og Bergen Filharmoniske Orkester. Denne ble fulgt opp av en ny plate med stjernesopranen Lise Davidsen, som fremfører det usedvanlig krevende tonediktet Luonnotar av Sibelius, et sjelden fremført verk som Gardner også hadde på repertoaret under sin tid ved English National Opera.

– Gjennom årene med Bergen Filharmoniske Orkester har Gardner fremført en rekke verk av Sibelius, både konserter og symfonier, fortsetter Barratt-Due.

– Også internasjonalt er han en utpreget Sibelius-ambassadør. Til sin siste plateinnspilling som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester i 2024, valgte han kun verker av Jean Sibelius. Gardner har vist sterkt engasjement og begeistring for Sibelius, og er utvilsomt en verdig mottaker av Sibeliusprisen 2025.