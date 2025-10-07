– Med Øystein Strand får Kulturdirektoratet en god og erfaren direktør. Han kjenner Kulturdirektoratet godt, blant annet som tidligere avdelingsdirektør for kunstnerisk produksjon og formidling i virksomheten. Jeg er sikker på at direktoratet er i trygge hender under hans ledelse, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kulturdirektoratet har utviklings- og forvaltningsoppgaver på kulturområdet. Direktoratet har som en hovedoppgave å være sekretariat for Kulturrådet, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. I tillegg forvalter direktoratet også selv tilskudd, blant annet til museer, kunst- og kulturinstitusjoner og nasjonale minoriteter.

Kulturdirektoratet har kontorer både i Trondheim og Bodø, i tillegg til i Oslo.

 