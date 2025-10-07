Strand har bred erfaring fra kulturforvaltning og -byråkrati og som kulturleder, og går fra KORO – kunst i offentlige rom til landets største kulturinstitusjon.

Øystein Strand har erfaring blant annet som avdelingsdirektør i Kulturdepartementet og i Kulturdirektoratet fra før, og som direktør i Kulturtanken og KORO – kunst i offentlige rom. Han er utdannet musiker, og har også vært skolekonsertprodusent i Buskerud fylkeskommune og leder av kulturarenaen Gamle Logen i Oslo. Kulturdirektoratet er direkte underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Stillingen som direktør har en åremålsperiode på seks år, og Strand tar over sjefsstillingen etter Kristin Danielsen, som nylig startet i jobben som direktør i Nordisk Kulturfond med hovedkontor i København.