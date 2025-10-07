Øystein Strand er ny direktør for Kulturdirektoratet. (Foto: Erik Fosheim Brandsborg)
Strand har bred erfaring fra kulturforvaltning og -byråkrati og som kulturleder, og går fra KORO – kunst i offentlige rom til landets største kulturinstitusjon.
Øystein Strand har erfaring blant annet som avdelingsdirektør i Kulturdepartementet og i Kulturdirektoratet fra før, og som direktør i Kulturtanken og KORO – kunst i offentlige rom. Han er utdannet musiker, og har også vært skolekonsertprodusent i Buskerud fylkeskommune og leder av kulturarenaen Gamle Logen i Oslo.
Kulturdirektoratet er direkte underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Stillingen som direktør har en åremålsperiode på seks år, og Strand tar over sjefsstillingen etter Kristin Danielsen, som nylig startet i jobben som direktør i Nordisk Kulturfond med hovedkontor i København.
– Med Øystein Strand får Kulturdirektoratet en god og erfaren direktør. Han kjenner Kulturdirektoratet godt, blant annet som tidligere avdelingsdirektør for kunstnerisk produksjon og formidling i virksomheten. Jeg er sikker på at direktoratet er i trygge hender under hans ledelse, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
Kulturdirektoratet har utviklings- og forvaltningsoppgaver på kulturområdet. Direktoratet har som en hovedoppgave å være sekretariat for Kulturrådet, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. I tillegg forvalter direktoratet også selv tilskudd, blant annet til museer, kunst- og kulturinstitusjoner og nasjonale minoriteter.
Kulturdirektoratet har kontorer både i Trondheim og Bodø, i tillegg til i Oslo.