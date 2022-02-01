Bergens sjefsdirigent Edward Gardner ny musikksjef i Den Norske Opera & Ballett: Publikum skal møte noe utenom det vanlige

– Jeg har hatt et fantastisk samarbeid med de dyktige musikerne her det siste året, og ser fram til å kunne få skape kunst av høy kvalitet sammen med dem i dette unike operahuset, sier den nye musikksjefen.

Dirigent Edward Gardner har siden 2015 vært sjefsdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester (BFO), og bidratt til internasjonal suksess og anerkjennelse for orkesteret og samarbeidspartnere spesielt gjennom oppsetningen av Benjamin Brittens opera Peter Grimes i 2019. Nå blir han musikksjef ved Den Norske Opera & Ballett (DNOB).

– Norge er en ung operanasjon og står i et friere forhold til tradisjonen. Det er en friskhet i måten Operaen lager musikkdrama på, som inspirerer meg. Den friskheten vil jeg vi skal etterstrebe i enhver forestilling vi skaper sammen. Når publikum kommer i Operaen en helt vanlig dag, skal de likevel møte noe helt utenom det vanlige, sier Gardner i pressemeldingen fra Operaen.

Til Aftenposten forteller Gardner i dag at han har begynt å forstå det norske lynnet etter sine år som sjefsdirigent i Bergen og innbygger på Nesodden utenfor Oslo. – Jeg har forelsket meg i den norske følsomheten. Kan du utnytte den energien, er det ingen grenser for hva man kan oppnå, sier han, og peker på at unge sangere og dirigentspirer må få flere muligheter her hjemme: – Flere kan bli store operadirigenter.

Edward Gardner tiltrer 1. august 2024, men før det vil han dirigere Operaorkestret i flere produksjoner på Hovedscenen, som Verdis Maskeballet og Berlioz’ Fausts fordømmelse våren 2023, melder DNOB. I tillegg skal han fra allerede nå fungere som kunstnerisk rådgiver og bistå i planlegging av repertoar.

– Endelig kan vi presentere Operaens nye musikksjef! Jeg er stolt og glad for å si at det er Edward Gardner. Han har oppnådd sterke kunstneriske resultater og befinner seg i det absolutte internasjonale toppsjiktet av dirigenter. Med ham, operasjef Randi Stene og ballettsjef Ingrid Lorentzen får vi en kunstnerisk ledelse som, sammen med våre dyktige ansatte, vil løfte kunstartene våre og begeistre publikum i årene som kommer, sier administrerende direktør Geir Bergkastet.

Senest i oktober 2021 ble Gardner og BFO tildelt prestisjeprisen Recording of the year av Gramophone Magazine for innspillingen av operaen Peter Grimes. I juni i fjor var BFO eneste nordiske orkester blant de ti nominerte til den prestisjetunge prisen Orchestra of the Year Award for sine innspillinger gjennom det siste året, en pris det samme britiske magasinet for anmeldelser av klassisk musikk står bak.