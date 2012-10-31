På eurotoppen i ansatte

Norge og Island har flest kulturansatte. Danmark topper på konsum.

Ifølge den belgiske EU-avisen EU Observer, har Norge og Island flest kulturarbeidere i Europa. Det viser Eurostats kulturstatistikk.

Avisen rapporterer at henholdsvis 2,6 og 3,2 prosent av den arbeidende befolkningen er ansatt i kultursektoren. Gjennomsnittet innenfor EU er 1,7 prosent.

De nordiske landene er også på europatoppen i å bruke tid og penger på kultur. Danskene leder soleklart, og oppgir at hele 5,5 prosent av alt de bruker av penger går til bøker, filmer og andre kulturelle saker. Finnene og tsjekkerne følger etter med omtrent fem prosent.

For gjennomsnittlige EU-borgere er tallet vanligvis rundt fire prosent, ifølge EU Observer.