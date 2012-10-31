Bransjen

På eurotoppen i ansatte

Publisert
31.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Norge og Island har flest kulturansatte. Danmark topper på konsum.

Ifølge den belgiske EU-avisen EU Observer, har Norge og Island flest kulturarbeidere i Europa. Det viser Eurostats kulturstatistikk.

Avisen rapporterer at henholdsvis 2,6 og 3,2 prosent av den arbeidende befolkningen er ansatt i kultursektoren. Gjennomsnittet innenfor EU er 1,7 prosent.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

De nordiske landene er også på europatoppen i å bruke tid og penger på kultur. Danskene leder soleklart, og oppgir at hele 5,5 prosent av alt de bruker av penger går til bøker, filmer og andre kulturelle saker. Finnene og tsjekkerne følger etter med omtrent fem prosent.

For gjennomsnittlige EU-borgere er tallet vanligvis rundt fire prosent, ifølge EU Observer.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

