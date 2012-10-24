Bransjen

Bestillingsverk blir «britisk»

24.10.2012
Embret Rognerød

Verk fra Øya 2011 gis ut på engelsk plateselskap.

Bestillingsverket til Lars Petter Hagen og Phanta Du Prince (Hendrik Weber) fra Øyafestivalen 2011, «The Bell Laboratory», blir nå utgitt på engelske Rough Trade. Plateselskapet har tidligere huset kritikerfavoritter som The Smiths, Cabaret Voltaire og Antony & The Johnsons.

Musikken er hovedsaklig komponert for klokkespill, perkusjon og elektronikk. Fire perkusjonister og klokkenisten fra Oslo Rådhus, Vegar Sandholt, bidro under fremføringen på Øyafestivalen i fjor.

Internasjonal push

Det var kuratorene bak Panta Rhei Project, Mattis With og Håkon Vinnogg, som tok initiativet til verket. De gleder seg over nyheten.

– At en label fra indieverden skjønner og vil satse på denne musikken er utrolig gledelig. Nå får vi forhåpentlig en internasjonal push av Rough Trades nettverk. De er tross alt innenfor den større Beggars-familien, som også huser XL Recordings med en artist som Adele, sier With til Aftenposten.

EksportGenreKunstmusikkSamtidsmusikkPlateutgivelser

