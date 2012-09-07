Strukturert tilfeldighet

I John Cages Reunion er det sjakkspillet som styrer musikken.

En gang i 1968 satt legendene John Cage og Marcel Duchamp og spilte sjakk på et brett med fotoceller. Fire musikere, blant dem David Tudor, sørget for lydkildene.

De spilte av elektroniske tapekomposisjoner eller liveelektroniske elementer som var bearbeidet improvisatorisk, uavhengig av hverandre. Sjakkbrettet ble brukt til å bestemme når musikernes lyder skulle spilles fra de åtte høyttalerne i rommet.

For rundt to år siden kom kollektivet SkRR over en artikkel om Cages stykke, Reunion.

— Det spesielle er at det nesten ikke finnes noe materiale på verket. Cage stiller utøverne fritt, og bortsett fra reglene om når de skal spille, finnes ingen instruksjoner. Det finnes ikke en gang noe partitur, forteller prosjektleder Anders Tveit.

Fascinert av Cages ideer

Men det finnes altså en artikkel av Lowell Cross, som var med på å bygge den første løsningen.

— Vi har jobbet ut fra tolkningen av denne, inspirert av hvordan man utfordrer grensen for hvem som er utøvere og komponister. Og vi er fascinerte av Cages ideer om det tilfeldige, sier Tveit.

To versjoner

For å få verket på bena har NOTAM hjulpet med teknisk oppgradering. Norsk sjakkforbund har bistått utøverne med kunnskap om spillets regler.

— Sjakk er jo ikke et rent tilfeldig spill?

— Nei, og noe av utfordringen har vært å balansere det tilfeldige og det strukturerte. Originalvarianten ble kritisert for å ha liten sammenheng med sjakkspillet. Derfor har vi fått laget en løsning som gir utøverne mer informasjon om hva som foregår på brettet. I tillegg har vi forsøkt å legge til rette for ulike utfall i installasjonsvarianten, svarer Tveit.

I installasjonen Reunion kan publikum selv spille sjakk. Tveit og Eskil Muan Sæther har laget lydmaterialet, der hver type brikke har sin egen lydkvalitet. I tillegg er faktorer som brikkenes farge eller posisjon på brettet bestemmende for musikalske elementer som hastighet og styrke.

— Hvorfor har dere ønsket å sette opp prosjektet?

— Det har gitt oss innsikt i sjakk, ler Tveit, og legger til:

— SkRR ivrer for å få opp musikkteknologiske stykker, og Reunion har noen spennende utfordringer rundt musikalsk struktur og prosess. I tillegg er dette et prosjekt som formidler. De fleste vet noe om sjakk, mange kan spille det, og dermed også forstå noe av det som skjer musikalsk. Det er en måte å gjøre samtidsmusikk tilgjengelig på uten kompromisser.

Reunion fremføres på Universitetsbiblioteket 7. september kl 14.30 og 14 september kl 12.14.

Installasjonen Reunion står på Universitetsbiblioteteket hele perioden. Verket er presentert av NOTAM og SkRR i samarbeid med Ultima og Norges sjakkforbund.