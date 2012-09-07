Kunstmusikk

Strukturert tilfeldighet

Publisert
07.09.2012
Skrevet av
Ida Habbestad

I John Cages Reunion er det sjakkspillet som styrer musikken.

En gang i 1968 satt legendene John Cage og Marcel Duchamp og spilte sjakk på et brett med fotoceller. Fire musikere, blant dem David Tudor, sørget for lydkildene.

De spilte av elektroniske tapekomposisjoner eller liveelektroniske elementer som var bearbeidet improvisatorisk, uavhengig av hverandre. Sjakkbrettet ble brukt til å bestemme når musikernes lyder skulle spilles fra de åtte høyttalerne i rommet.

For rundt to år siden kom kollektivet SkRR over en artikkel om Cages stykke, Reunion.

— Det spesielle er at det nesten ikke finnes noe materiale på verket. Cage stiller utøverne fritt, og bortsett fra reglene om når de skal spille, finnes ingen instruksjoner. Det finnes ikke en gang noe partitur, forteller prosjektleder Anders Tveit.

Fascinert av Cages ideer

Men det finnes altså en artikkel av Lowell Cross, som var med på å bygge den første løsningen.

— Vi har jobbet ut fra tolkningen av denne, inspirert av hvordan man utfordrer grensen for hvem som er utøvere og komponister. Og vi er fascinerte av Cages ideer om det tilfeldige, sier Tveit.

To versjoner

For å få verket på bena har NOTAM hjulpet med teknisk oppgradering. Norsk sjakkforbund har bistått utøverne med kunnskap om spillets regler.

— Sjakk er jo ikke et rent tilfeldig spill?

— Nei, og noe av utfordringen har vært å balansere det tilfeldige og det strukturerte. Originalvarianten ble kritisert for å ha liten sammenheng med sjakkspillet. Derfor har vi fått laget en løsning som gir utøverne mer informasjon om hva som foregår på brettet. I tillegg har vi forsøkt å legge til rette for ulike utfall i installasjonsvarianten, svarer Tveit.

I installasjonen Reunion kan publikum selv spille sjakk. Tveit og Eskil Muan Sæther har laget lydmaterialet, der hver type brikke har sin egen lydkvalitet. I tillegg er faktorer som brikkenes farge eller posisjon på brettet bestemmende for musikalske elementer som hastighet og styrke.

— Hvorfor har dere ønsket å sette opp prosjektet?

— Det har gitt oss innsikt i sjakk, ler Tveit, og legger til:

— SkRR ivrer for å få opp musikkteknologiske stykker, og Reunion har noen spennende utfordringer rundt musikalsk struktur og prosess. I tillegg er dette et prosjekt som formidler. De fleste vet noe om sjakk, mange kan spille det, og dermed også forstå noe av det som skjer musikalsk. Det er en måte å gjøre samtidsmusikk tilgjengelig på uten kompromisser.

Reunion fremføres på Universitetsbiblioteket 7. september kl 14.30 og 14 september kl 12.14.

Installasjonen Reunion står på Universitetsbiblioteteket hele perioden. Verket er presentert av NOTAM og SkRR i samarbeid med Ultima og Norges sjakkforbund.

GenreKunstmusikkElektro Akustisk

Relaterte saker

John Cage

– Jeg har ikke holdt på noen hemmeligheter

John Cage markeres av Ny Musikk i dag. Slik ble han presentert for norske lesere i 1984, da Ståle Wikshåland...

John Cage

Utopisten

KRONIKK: Avantgardisten John Cage var en av de viktigste skikkelsene i det 20. århundres musikk. – Cage demokratiserte lyden og...

Ultima

Ultima uten brodd

INNLEGG: Komponist Dagfinn Koch mener Ultima presenterer en forståelse av det eksperimentelle og nyskapende som er definert av politiske føringer.

Bachbilde

Ut av gettoen

Er me merksame nok på dei mange koplingane mellom musikk og kunst?

Fra Johan Svendsens verk

Et komposisjonsstudium

Kontrapunkt eller ikke kontrapunkt? Dette spørsmålet sto sentralt da Ultima arrangerte debatt om komposisjonsstudiets relevans.

Bestillingsverk blir «britisk»

Verk fra Øya 2011 gis ut på engelsk plateselskap.

Radiohuset i NRK, Marienlyst (Oslo)

Norskandel, lokalmusikk og formatering

NRK møtte musikkorganisasjonene og forklarte hvorfor de kutter ukjent lokalmusikk i morgensendingene. Ikke alle ble klokere.

BYLARM 23 JakobKleppan

Jødehets fra scenen: Da Bylarm ba en artist om å ikke dukke opp igjen

Kansellerte artist etter at hun fra scenen mobbet jødisk publikummer.

Live Nation – og Bergen Live – er del av Greener Live

Bergen Live klimakutter: – Slik gjorde vi det

Plutselig er det 2030. Ønskene blant norske arrangører om å klimakutte egne arrangement vokser. Her er ett eksempel om hvor...