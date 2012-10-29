Vinylsalget 30-doblet på fem år

I 2007 ble det solgt vinylplater for 298.000 kroner. I år går omsetningen mot 8 millioner kroner.

Hvem hadde trodd, for fem år siden, at vinylplatesjapper som Big Dipper i Oslo skulle ende opp med å utvide butikklokalet sitt i 2012?

Det fysiske platesalget har stupt i årevis, og strømming og digitaldistribusjon har for lengst etablert seg som fremtidens musikksalgplattform.

Les også:

Men selv om CD’en har gått av moten, har vinylen fått et realt oppsving. Ifølge NRK viser tall fra IFPI Norsk platebransje at vinylomsetningen nærmer seg 8 millioner kroner i 2012, mot snaue tre hundre tusen i 2007. Det er nesten en tredvedobling av salget.

– Vi har vært en ensom svale i dette landskapet fram til de siste åra. Nå har vi fått konkurranse av Platekompaniet, nettbutikker og andre, sier Andreas Leine Jakobsen, daglig leder i Big Dipper, til Nrk.

– Vinyl har blitt mer utbredt, og tilbudet av plater er nesten like stort som i vinylalderen. Og det bare øker, sier han.