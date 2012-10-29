Vinylsalget 30-doblet på fem år

29.10.2012
I 2007 ble det solgt vinylplater for 298.000 kroner. I år går omsetningen mot 8 millioner kroner.

Hvem hadde trodd, for fem år siden, at vinylplatesjapper som Big Dipper i Oslo skulle ende opp med å utvide butikklokalet sitt i 2012?

Det fysiske platesalget har stupt i årevis, og strømming og digitaldistribusjon har for lengst etablert seg som fremtidens musikksalgplattform.

Men selv om CD’en har gått av moten, har vinylen fått et realt oppsving. Ifølge NRK viser tall fra IFPI Norsk platebransje at vinylomsetningen nærmer seg 8 millioner kroner i 2012, mot snaue tre hundre tusen i 2007. Det er nesten en tredvedobling av salget.

– Vi har vært en ensom svale i dette landskapet fram til de siste åra. Nå har vi fått konkurranse av Platekompaniet, nettbutikker og andre, sier Andreas Leine Jakobsen, daglig leder i Big Dipper, til Nrk.

– Vinyl har blitt mer utbredt, og tilbudet av plater er nesten like stort som i vinylalderen. Og det bare øker, sier han.

Rune Kristoffersen vinyl totalt (Foto: Carl Kristian Johansen)

– Hvem vil eie mp3-filer i framtiden?

Salgstallene for vinylplater eksploderte i Norge i 2008. Fremtiden vil bestå av streamingtjenester og vinylplater, mener Rune Kristoffersen i Rune...

På eurotoppen i ansatte

Norge og Island har flest kulturansatte. Danmark topper på konsum.

Ny vinylsjappe i Oslo

Platebutikken The Garden returnerer.

Musikkforleggerprisen 2019 for «Årets mest spilte låt» til SEEB og Dagny

Musikkforleggerprisen 2019 til SEEB & Dagny

Låta «Drink About» med SEEB & Dagny mottar Musikkforleggerprisen 2019 for Årets mest spilte låt.

Marit i felt

NY JOBB: Marit Stokkenes til ØKS

Nå gleder hun seg til å støtte musikklivet i regionen sin gjennom krisa, i sin nye jobb.

Linda Hofstad Helleland Foto: Thomas Haugersveen

Omstridt paragraf strykes fra forslaget til ny åndsverklov

Opphavere har blitt hørt av Stortinget, som nå avviser hele paragraf 71 i lovforslaget.