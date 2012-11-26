Bransjen

Ny vinylsjappe i Oslo

26.11.2012
Carl Kristian Johansen

Platebutikken The Garden returnerer.

Platebutikken The Garden startet i Tønsberg i 1986 og startet salg over disk i 1991. I en periode på 90-tallet lå det en butikk i Storgata i Oslo.

Som en følge av popularitetsoppsvinget til vinylformatet har The Garden bestemt seg for å åpne butikk igjen, denne gangen i Skippergata 33 ved Jernbanetorget.

— Vi skal, etter beste evne, innfri alle dine ønsker innen musikklytting og strekker oss mot legendariske sjapper som Amoeba (LA), Sister Ray (London), Rough Trade (London), Other Music (NYC), skriver Øistein Lorange Meyer i The Garden i en pressemelding.

Butikken har åpent hverdager 11-18 og lørdager 10-17.

Vinylsalget 30-doblet på fem år

I 2007 ble det solgt vinylplater for 298.000 kroner. I år går omsetningen mot 8 millioner kroner.

Butikkoppsving for uavhengige

Record Store Day før påske bekreftet den økende interessen for musikk i vinylformat. Nå ekspanderer Big Dipper nordover.

Platebar på ordentlig

Apollon søker om skjenkebevilling.

Platekompaniet lekker

– Platekompaniet lekker kunder til nisjebutikkene

Nisjebutikkene registerer nye kundegrupper. Men det er ikke bare positivt for dem: – Platekompaniet er viktig for den generelle musikkinteressen,...

Hemmelig vinyl

Vinylformatet er på god vei tilbake til den gjengse platebutikk igjen. Det spørs likevel om en får se så mange...

WiMP DIY – do it yourself

WiMP lanserer tilbud for usignerte artister.

Rebecka Ahvenniemi Foto: Magnus Skrede

Finnes det et «male gaze» i musikken?

Hvilke muligheter har en kvinnelig komponist i møte med eksisterende normer i kunstmusikkfeltet, spør Rebecka Ahvenniemi.

Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås ny styrleder i Det Norske Solistkor

Åmås tar over etter Jan Erik Knarbakk som har vært i korets styre i 14 år, de siste ti som...

En samlet bransje står bak forslaget. Bak f.v.: Larry Bringsjord (FONO), Hans Ole Rian (MFO), Jørgen Karlstrøm (Norsk komponistforening), Kai Robøle (Musikkforleggerne). Foran f.v.: Knut Aafløy (NA), Ingrid Kindem (NOPA), Elin Aamodt (GramArt) og Sæmund Fiskvik (NORA). Foto: Lasse W. Fosshaug.

DAB-radio uten innholdskrav?

I løpet av 2017 vil Norge som eneste land i verden kun ha et digitalt riksdekkende radionett. Når DAB-radio innføres vil...