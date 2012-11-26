Ny vinylsjappe i Oslo

Platebutikken The Garden returnerer.

Platebutikken The Garden startet i Tønsberg i 1986 og startet salg over disk i 1991. I en periode på 90-tallet lå det en butikk i Storgata i Oslo.

Som en følge av popularitetsoppsvinget til vinylformatet har The Garden bestemt seg for å åpne butikk igjen, denne gangen i Skippergata 33 ved Jernbanetorget.

— Vi skal, etter beste evne, innfri alle dine ønsker innen musikklytting og strekker oss mot legendariske sjapper som Amoeba (LA), Sister Ray (London), Rough Trade (London), Other Music (NYC), skriver Øistein Lorange Meyer i The Garden i en pressemelding.

Butikken har åpent hverdager 11-18 og lørdager 10-17.