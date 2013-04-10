WiMP DIY – do it yourself

WiMP lanserer tilbud for usignerte artister.

Musikktjenesten WiMP lanserer i dag WiMP DIY. Gjennom denne tjenesten kan usignerte artister publisere musikken sin gjennom streaming. Tilbudet har ingen oppstartskostnader og gir 70 prosent direkte tilbake til artist.

Med tilbudet ønsker WiMP å bidra til at også det uetablerte musikkmarkedet kan nå ut til et bredere publikum.

— Tilbudet lanseres for å dekke en synlig etterspørsel i markedet. WiMP DIY er ikke ment som et alternativ til en vanlig platekontrakt, men et steg på veien. WiMP ønsker å invitere inn artister som enda ikke har et plateselskap i ryggen, men som har ambisjoner om å nå ut med musikken sin, sier Sveinung Rindal i WiMP-redaksjonen.

WiMP DIY er en forlengelse av den pågående Nylyd-kampanjen, som setter fokus på ny, norsk musikk. DIY-musikken vil samles og presenteres i en egen seksjon i WiMP. Redaksjonen vil høre gjennom alle DIY-utgivelser, og aktivt promotere det de mener holder høyest kvalitet, gjennom månedlige DIY-spillelister, anbefalinger, promotering i toppbannere og andre aktiviteter. Musikken blir eksklusivt tilgjengelig på WiMP i en måned, deretter gjøres den også tilgjengelig i andre tjenester.

WiMP DIY distribueres i samarbeid med Phonofile. Phonofile står for administrasjon og utbetalinger, mens artisten selv skal markedsføre musikken sin.

Tjenesten er også en videreføring av det tidligere JUBA-konseptet, hvor usignerte band og artister kunne selge musikken sin gjennom Platekompaniet og Telenors digitale butikker samt WiMP.

Artister som er interessert i tilbudet kan lese mer og registrere seg på www.wimpmusic.com/wimpdiy