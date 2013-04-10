Bransjen

WiMP DIY – do it yourself

Publisert
10.04.2013
Skrevet av
- Red.

WiMP lanserer tilbud for usignerte artister.

Musikktjenesten WiMP lanserer i dag WiMP DIY. Gjennom denne tjenesten kan usignerte artister publisere musikken sin gjennom streaming. Tilbudet har ingen oppstartskostnader og gir 70 prosent direkte tilbake til artist.

Med tilbudet ønsker WiMP å bidra til at også det uetablerte musikkmarkedet kan nå ut til et bredere publikum.

— Tilbudet lanseres for å dekke en synlig etterspørsel i markedet. WiMP DIY er ikke ment som et alternativ til en vanlig platekontrakt, men et steg på veien. WiMP ønsker å invitere inn artister som enda ikke har et plateselskap i ryggen, men som har ambisjoner om å nå ut med musikken sin, sier Sveinung Rindal i WiMP-redaksjonen.

WiMP DIY er en forlengelse av den pågående Nylyd-kampanjen, som setter fokus på ny, norsk musikk. DIY-musikken vil samles og presenteres i en egen seksjon i WiMP. Redaksjonen vil høre gjennom alle DIY-utgivelser, og aktivt promotere det de mener holder høyest kvalitet, gjennom månedlige DIY-spillelister, anbefalinger, promotering i toppbannere og andre aktiviteter. Musikken blir eksklusivt tilgjengelig på WiMP i en måned, deretter gjøres den også tilgjengelig i andre tjenester.

WiMP DIY distribueres i samarbeid med Phonofile. Phonofile står for administrasjon og utbetalinger, mens artisten selv skal markedsføre musikken sin.

Tjenesten er også en videreføring av det tidligere JUBA-konseptet, hvor usignerte band og artister kunne selge musikken sin gjennom Platekompaniet og Telenors digitale butikker samt WiMP.

Artister som er interessert i tilbudet kan lese mer og registrere seg på www.wimpmusic.com/wimpdiy

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Egen hiphop-kåring

Spellemann fjernet kategorien for hiphop, men WiMP deler ut sin egen pris.

Eliassen Wimp

En av tre norske på WiMP-toppen

Norskandelen på WiMPs topp 50 er på 36 prosent, mens av de hundre mest spilte låtene er 28 norske.

Erik Brataas

Phonofile vil snu utviklingen

Utvikler selskapet for å styrke den digitale kompetansen til norske plateselskaper.

Illustrasjon platespiller sv/h

– Snakk med plateselskapene

– Vi har ikke innsyn i hvordan avtalen mellom plateselskapet og artisten ser ut, sier Sofie Grant i Spotify.

Kjartan Slette

WiMP planlegger bransjemøte under by:Larm

Legger etter all sannsynlighet den planlagte bransjediskusjonen om strømming til neste års by:Larm.

Gramart logo

Mener konfidensielle strømmeavtaler er unødvendige

Mangel på åpenhet gjør det vanskeligere å kjempe artistenes sak, mener GramArt, Susanna Wallumrød og professor Daniel Johansson.

Flere saker

Kathrine Synnes Finnskog (t.v), H.K.H Kronprinsen, Karen Norbakk, H.K.H. Kronprinsessen og Tim Blacksmith. Foto: Olav Stubberud / Music Norway

Music Norways manager-stipend til Karen Norbakk

Bransjestipendet ble delt ut på Skaugum torsdag.

Julegave1

God jul, musikk-Norge!

Her har vi samlet et utvalg artikler som et godt supplement til juleheftene, politiker-biografiene og TV-kanalenes julefilmbonanza.

Komponisten i lego

Lyden av barnerommet

Bente Leiknes Thorsen bruker lyden av egne barn i musikken sin og pirker i et av de siste tabuene rundt...