En av tre norske på WiMP-toppen

Norskandelen på WiMPs topp 50 er på 36 prosent, mens av de hundre mest spilte låtene er 28 norske.

– Vi mener vår topp 100-liste viser at kritikken for manglende norske hiter i 2012 er uberettiget. Så forskjellige artister som Sirkus Eliassen, Alexandra Joner, Vinni, Sivert Høyem og Susanne Sundfør har skapt hits i 2012, og det er verdt å stille spørsmålet om de internasjonale musikktjenestene som er tilstede i Norge gjør nok for å få norsk musikk ut til et publikum som åpenbart ønsker denne musikken, sier direktør i Wimp Sveinung Rindal i en pressemelding.

Se også:

Sirkus Eliassens år

Sirkus Eliassens og Ben Kinx «Æ vil bare dans» er årets mest spilte norske låt i WiMP. Det er den fjerde mest spilte låten i år totalt og den var også inne på topplisten til Spotify.

– At vi har den norske låta som er aller mest spilt i 2012 er helt rått, vi føler det summerer opp hvor fantastisk dette året har vært, sier Magnus og Erik Eliassen i pressemeldingen til Wimp.

Svenske Laleh topper listen med «Some Die Young», som for øvrig var den mest populære låten også på Spotify.

