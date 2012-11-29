Bransjen

Lav norskandel på Spotify-liste

Publisert
29.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Sirkus Eliassen eneste norske artist på listen over de mest populære Spotify-låtene her til lands i år.

Svenske Lalehs «Some Die Young» var låten som ble avspilt flest ganger av norsk Spotify-brukere i 2012. De mest populære artistene var Flo Rida, David Guetta, og Rihanna. 

Sirkus Eliassen var den eneste norske artisten som fikk plass på listen over de ti mest spilte låtene.

Det mest populære albumet på Spotify i Norge er David Guettas Nothing But The Beat. Dette blir etterfulgt av Justin Biebers Believe, og  Flo Ridas Wild Ones, som tar 2. og 3. plass. Ingen norske artister er med på listen over de ti mest populære albumene hittil i år.

Mest spilte spor i Norge

1. Laleh – Some Die Young

2. Gotye – Somebody That I Used To Know

3. Loreen – Euphoria 

4. Flo Rida – Whistle

5. Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe

6. Train – Drive By

7. Flo Rida – Wild Ones – feat. Sia

8. Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego – Live

9. Fun. – We Are Young – feat. Janelle Monáe

10. Sirkus Eliassen – Æ vil bare dans

Mest spilte album i Norge

1. David Guetta – Nothing But The Beat

2. Justin Bieber – Believe

3. Flo Rida – Wild Ones

4. Laleh – Sjung

5. Skrillex – Bangarang EP

6. Lana Del Rey – Born To Die

7. Gotye – Making Mirrors

8. Coldplay – Mylo Xyloto

9. One Direction – Up All Night

10. Pitbull – Planet Pit (Deluxe Version)

Listen over de 100 mest populære låtene finnes tilgjengelig her.

GenrePopulærmusikkPopStrømming

