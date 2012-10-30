Bransjen

– Musikerne må gjøre seg tilgjengelige

Publisert
30.10.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Hva skal til for å bli sett på Spotify? Slik ser det største mediebyrået i Norge på strømmemarkedet.

Platebransjen lever av musikken som er tilgjengelig på WiMP og Spotify. I takt med lytterveksten har spaltene til strømmetjenestene også blitt viktige eksponeringskanaler for artistene.

Carat er det markedsledende mediebyrået i Norge og yter rådgivningstjenester til plateselskaper og annonsører som er orientert mot musikkmarkedet.

Avdelingen Carat Interactive, der Lars Erik Jensen er daglig leder, har digitale plattformer som arbeidsområde. De samarbeider også med flere plateselskaper om profilering via Spotify.

– Vi lager kreative konsepter på Spotify. Spotify har gode relasjoner til plateselskapene, som igjen har tilgang på artister, sier Jensen.

Lidolido frontet intimsåpe

Arbeidet til Carat foregår først og fremst gjennom såkalte «caser».

– For eksempel kan vi lage en «branded playlist», der en artist som er relevant for en målgruppe lager spillelister sammen med en annonsør. La oss si at Vinni og BMW lager den beste «kjørelisten», sier Jensen.

Minikonserter i videoavspillingsruten til Spotify er også blitt et attraktivt alternativ. Haugesund-artisten Lidolido gjorde i vår en intimkonsert i samarbeid med Asan intimsåpe. Konserten, som fant sted på et hustak i Oslo, ble sendt live på Spotify.

Mediebyrået Starcom som sto bak LidoLido-konserten, i samarbeid med Anorak, Spotify, Universal Music og Medielab.

Ankerkjenner strømming

Ifølge Jensen vokser interessen for å annonsere gjennom strømmetjenestene kraftig. Men han understreker at veksten i annonsemarkedet gjennom strømming av musikk riktignok ikke er like eksplosiv som innen strømming av TV.

Jensen opplever også at norske musikere og artister har blitt mer positivt innstilt til strømming.

– De anerkjenner mediet i mye større grad enn tidligere. Det gjør også at musikerne ønsker å være med på kommersielle prosjekter på en helt annen måte enn for bare et par år siden.

Brukerne bestemmer

I motsetning til WiMP, som velger ut musikken som profileres redaksjonelt, er det annonsørene og abonnentene som bestemmer på Spotify.

– Musikk som likes av mange vil naturligvis få en større profilering i Spotify, og for musikerne handler det derfor om å gjøre seg tilgjengelig i så stor grad som mulig, sier Jensen.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

