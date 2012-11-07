Rock City-sjefen maner til nytenkning

– En del artister og plateselskaper er ikke bevisste nok på arbeidet som må til for å gjøre musikken tilgjengelig, sier Åsmund Prytz, daglig leder i Rock City.

Under konferansen Midtnorsk Musikkmesse, som ble arrangert av kompetansenettverket MINK i forrige uke, ga markedsføringsbyråene Haaland, Eidsvåg og Strøm (HES) og Anorak innblikk i arbeidet med prosjektene de har gjort for Kaizers Orchestra de siste to årene.

I 2010 arrangerte de en låtskrivekonkurranse i forbindelse med lanseringen av singelen «Hjerteknuser». I høst kom appen Kaizervirus, som sikret brukerne tilgang til låter fra det nye albumet til rogalandsbandet, og som foreløpig har blitt lastet ned 60 000 ganger.

– Mye å lære

Daglig leder i Namsos Rock City, Åsmund Prytz, mener musikkbransjen kan lære mye av denne typen målrettet markedsføring.

– Dette er et spennende område der det finnes mye potensiale. Jeg tror det koker ned til at hvis man har gode ideer og gode tekniske løsninger så er ekstremt mye mulig. Foredraget inspirerer oss til å være kreative, uten at det nødvendigvis trenger å være dyrt, slik det var på 90-tallet da TV-reklamen var enerådende. Det er viktig å tenke nytt rundt hvordan man kan nå ut.

– Er det viktigere å jobbe med dette nå enn det har vært tidligere?

– Strømming bidrar til å øke utvalget av tilgjengelig musikk. Det gjør at du som artist kan nå igjennom uansett hvor du sitter hen i verden. Men konkurransen er også ekstremt sterk. Det er svært mye musikk tilgjengelig. Derfor gjelder det å være synlig på musikkmarkedet. Når det gjelder økonomi så hadde Haaland, Eidsvåg og Strøm og Anorak en klar målsetning om å øke strømmetallene og bedre liveoppslutningen, så det lå en klar markedsføringstankegang bak som også andre kan følge.

– Hvordan kan Rock City bidra til å heve denne kompetansen?

– Vi synes det var et veldig interessant foredrag som ble godt mottatt både av artister, arrangører og bookingbyråer. De to byråene er flinke til å gjennomføre ideer. Det inspirerer oss til å jobbe videre med denne type kompetansetiltak. Å gjøre musikk tilgjengelig og å markedsføre musikk hører til under det vi jobber med.

– Sliter musikkbransjen med manglende markedsføringsferdigheter?

– Både ja og nei. Jeg tror det er mange gode idéer der ute. Men en del artister og plateselskaper er ikke bevisst seg arbeidet som må til for å gjøre musikken tilgjengelig. Det er fort gjort å konsentrere seg om produktet, liveuttrykket og musikken, mens man glemmer å gjøre seg tilgjengelig. Dette bør man nok legge mer arbeid i enn man gjør i dag.

– Trengs det ikke også tekniske virkemidler på plass?

– Jo, jeg tror det trengs teknisk kompetanse for å få iverksatt flere av idéene.

– Hvordan arbeider Rock City med markedsføring av uetablerte artister?

– Vi jobber aktivt med Bandwagon-finalen. Låtkonkurransen involverer samarbeidspartnere over hele landet. Her får artister som i utgangspunktet er lokale og regionale anledning til å nå opp på et nasjonalt plan.

– Finnes det planer om et initiativ som samler erfaringer fra ulike forsøk på å drive nyskapende markedsføring?

– Det kunne vært morsomt å ha et seminar der ulike aktører som har prøvd forskjellige ting diskuterer hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det finnes et så stort musikalsk mangfold nå at mulighetene på markedssiden er mye større enn de har vært.