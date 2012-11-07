Bransjen

Rock City-sjefen maner til nytenkning

Publisert
07.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

– En del artister og plateselskaper er ikke bevisste nok på arbeidet som må til for å gjøre musikken tilgjengelig, sier Åsmund Prytz, daglig leder i Rock City.

Under konferansen Midtnorsk Musikkmesse, som ble arrangert av kompetansenettverket MINK i forrige uke, ga markedsføringsbyråene Haaland, Eidsvåg og Strøm (HES) og Anorak innblikk i arbeidet med prosjektene de har gjort for Kaizers Orchestra de siste to årene.

I 2010 arrangerte de en låtskrivekonkurranse i forbindelse med lanseringen av singelen «Hjerteknuser». I høst kom appen Kaizervirus, som sikret brukerne tilgang til låter fra det nye albumet til rogalandsbandet, og som foreløpig har blitt lastet ned 60 000 ganger.

Les også:

– Mye å lære

Daglig leder i Namsos Rock City, Åsmund Prytz, mener musikkbransjen kan lære mye av denne typen målrettet markedsføring.

– Dette er et spennende område der det finnes mye potensiale. Jeg tror det koker ned til at hvis man har gode ideer og gode tekniske løsninger så er ekstremt mye mulig. Foredraget inspirerer oss til å være kreative, uten at det nødvendigvis trenger å være dyrt, slik det var på 90-tallet da TV-reklamen var enerådende. Det er viktig å tenke nytt rundt hvordan man kan nå ut.

– Er det viktigere å jobbe med dette nå enn det har vært tidligere?

– Strømming bidrar til å øke utvalget av tilgjengelig musikk. Det gjør at du som artist kan nå igjennom uansett hvor du sitter hen i verden. Men konkurransen er også ekstremt sterk. Det er svært mye musikk tilgjengelig. Derfor gjelder det å være synlig på musikkmarkedet. Når det gjelder økonomi så hadde Haaland, Eidsvåg og Strøm og Anorak en klar målsetning om å øke strømmetallene og bedre liveoppslutningen, så det lå en klar markedsføringstankegang bak som også andre kan følge.

Les også:

– Hvordan kan Rock City bidra til å heve denne kompetansen?

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

– Vi synes det var et veldig interessant foredrag som ble godt mottatt både av artister, arrangører og bookingbyråer. De to byråene er flinke til å gjennomføre ideer. Det inspirerer oss til å jobbe videre med denne type kompetansetiltak. Å gjøre musikk tilgjengelig og å markedsføre musikk hører til under det vi jobber med.

– Sliter musikkbransjen med manglende markedsføringsferdigheter?

– Både ja og nei. Jeg tror det er mange gode idéer der ute. Men en del artister og plateselskaper er ikke bevisst seg arbeidet som må til for å gjøre musikken tilgjengelig. Det er fort gjort å konsentrere seg om produktet, liveuttrykket og musikken, mens man glemmer å gjøre seg tilgjengelig. Dette bør man nok legge mer arbeid i enn man gjør i dag.

Ballade på Twitter

– Trengs det ikke også tekniske virkemidler på plass?

– Jo, jeg tror det trengs teknisk kompetanse for å få iverksatt flere av idéene.

– Hvordan arbeider Rock City med markedsføring av uetablerte artister?

– Vi jobber aktivt med Bandwagon-finalen. Låtkonkurransen involverer samarbeidspartnere over hele landet. Her får artister som i utgangspunktet er lokale og regionale anledning til å nå opp på et nasjonalt plan.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

– Finnes det planer om et initiativ som samler erfaringer fra ulike forsøk på å drive nyskapende markedsføring?

– Det kunne vært morsomt å ha et seminar der ulike aktører som har prøvd forskjellige ting diskuterer hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det finnes et så stort musikalsk mangfold nå at mulighetene på markedssiden er mye større enn de har vært.

BransjeOrganisasjonerStrømming

Relaterte saker

Kaizers Orchestra

– Bare et ledd i prosessen

Hans Petter Haaland i Haaland, Eidsvåg og Strøm mener det er viktig å gjøre promotering i forkant av strømmetjenestene.

Lars Erik Jensen Carat

– Musikerne må gjøre seg tilgjengelige

Hva skal til for å bli sett på Spotify? Slik ser det største mediebyrået i Norge på strømmemarkedet.

Rock City ser til fotballen

Vil satse på å tjene penger på livesendinger av konserter.

Alvorlige kutt for Rock City

Rockesenteret i Namsos går mot et underskudd på syv millioner kroner og må kutte åtte av tolv årsverk.

Flere saker

No. 4, konsert på Rokken i Volda, januar

Hele landet for én hyre

No.4 dro tusen hjem til Blå, men har med det «turnert» hele Norge. Samtidig har strømmekonsertene hoppet bukk over mange...

Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm til Music Norway

Den tidligere styrelederen i TONO og Norsk Komponistforening skal jobbe for eksport av norsk kunstmusikk.

Daglig leder Tone Østerdal, Norske konsertarrangører

– Et departement med lav prioritet – Unge trenger kulturen mer enn noen gang – Joik, frilansere og fattigdomsgrensa

Her er Musikkvalget 2021 i følge konsertarrangørenes Tone Østerdal – og en rekke andre som sier sitt om musikkpolitikken i...