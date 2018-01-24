TINEstafetten feirer med låtkonkurranse

Søker sammen med dansegruppa Quick Style catchy poplåt til 25 års-jubulieumet. Vinneren får synkavtale, og synlighet.

TINE feirer at TINEstafetten fyller 25 år i år, og utlyser sammen med dansegruppen Quick Style en låtskriverkonkurranse.

Gruppa vil koreografere en dans til låten, og det vil produseres en video med dans og musikk. Det ønskes derfor at låten skal være en moderne og for ungdom; catchy, uptempo og rytmedrevet. Tekstene må i følge utlysningen også være oppløftende, inkluderende og ha et positivt innhold.

– Gjennom tjuefem år har TINEstafetten vært med på å gi over én million norske elever over hele landet løpeglede, og nå har vi lyst til å feire! Dans og sang er en veldig kul måte å feire det engasjementet vi har sett gjennom alle disse årene på. Vi gleder oss veldig til å høre de musikalske bidragene, og ikke minst se Quick Style-dansen sammen med jubileumslåta, sier sponsorsjef i TINE, Ann-Kristin Syversen.

Konkurransen om å lage jubileumslåta er åpen for alle låtskrivere. Bidragene må være sendt inn senest 5. februar, og vinneren kåres av en jury bestående av representanter fra TINE sammen med Quick Style

Ingen egen premie

På nettsiden fremheves det også at låten vil «få et kjempeløft og stor synlighet.» Det understrekes videre at ”Ingen av låtene vil bli publisert eller anvendt uten at det på forhånd gjøres en avtale for betingelsene rundt dette. Det vil kompenseres for all synkronisering av musikk.” Men det følger ikke med noen pengepremie.

– Mener Tine dermed at eksponeringen er en premie i seg selv?

– Nei, eksponering er ikke premien. Det bør det som regel ikke være i kommersiell sammenheng, sier partner Joachim Alte i EKKO Agency, som samarbeider med Tine om konkurransen til Ballade.

Kommersiell mulighet

Alte understreker at konkurranseformen de har valgt nettopp handler om å unngå denne problematikken.

– Vi ville ikke lage en konkurranse der vinneren kun får en viss sum for låten. Vi ville heller gjøre det sånn som det gjøres i alle andre låtskriver-pitche-sammenhenger i musikkbransjen ved å si til låtskrivere: Her er en kommersiell mulighet, og dere vil få betalt for synkroniseringen.

– På den måten får man bedre sørget for at alle rettighetshavere får betalt utfra hvor mye låten skal brukes. Det høres kanskje litt mindre kommersielt og forlokkende ut, men det er snakk om å gi fair kompensasjon for all bruk av musikken i Tines kanaler.

Hvor omfattende kampanjen vil bli er ennå ikke avklart. Alte mener det derfor også ville være vanskelig å sette en premiesum som ville være riktig sett opp mot spilletid.

– Pleier det være et problem i slike konkurranser at vinnerne taper på solgte rettigheter om kampanjen blir stor?

– Nei, ikke det jeg kjenner til. Men jeg vil unngå at det kan skje med de artistene jeg jobber for.

Lisensavtale

Alte forsikrer at all bruk av musikken som velges ut i kampanje-sammenheng blir kompensert på korrekt vis.

– Når Tine og Quick Style har valgt sin favorittlåt blant de innsendte bidragene vil vi kontakte rettighetshaverne til låten og tilby en lisensavtale for bruk av musikken. Da har eier av låten all rett til å eventuelt takke nei, og vi må i så fall velge en annen låt.

Han frykter imidlertid ikke at det vil skje. Det har allerede kommet inn en rekke bidrag.