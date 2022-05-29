Jubileumskonsert for komponist, slagverker og pedagog Kjell Samkopf 70 år

Utvikling av oppmerksomhet har vært et hovedprosjekt i Samkopfs virke gjennom femti år. I kveld feires 70-årsjubilanten med konsert og urframføring av verket «Amélioration Études».

Kjell Samkopf har vært sentral i de siste 50 års utvikling av klassisk slagverk i Norge. 6. april fylte han 70 år, og i kveld arrangerer Kulturkirken Jakob i Oslo og nyMusikk jubileumskonsert for komponisten, slagverkeren og pedagog.

Blant kunstnerne som feirer jubilanten er slagverkensemblene SISU og Pinquins og Einar Nielsen, Else Olsen S., Daniel Paulsen, Rob Waring, Bjørn Rabben og Kjell Tore Innervik.

Ny musikk opplyser at Samkopf som komponist har skrevet over 50 bestillingsverk i ulike sjangre; kammermusikk, orkestermusikk, elektroakustiske verk, musikk til dans, film og NRK-produksjoner, musikk til undervisningsbruk og en rekke verk for slagverk. Musikk til dans har også en sentral plass i Samkopfs produksjon, og han har blant annet skrevet musikk til ni helaftens danseforestillinger.

For noen år tilbake snakket Ballade med Samkopf om det store livsprosjektet hans, bokserien i til da ni bind, ”En arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister”. Under kveldens feiring lanseres tre nye bind i det store læreverket, skriver nyMusikk i omtalen av kveldens arrangement.

I intervjuet fra første lanseringsrunde av det store læreverket forteller Kjell Samkopf blant annet om hvordan det kunstneriske prosjektet hans handler om oppmerksomhet, men om at han som kunstner, komponist og perkusjonist aller helst skulle ha vært usynlig:

Han kunne brukt hele livet på å skrive det ferdig. Men akkurat nå, med kaffekoppen foran seg og sol i øynene fra den klare vinterdagen utenfor, er komponist Kjell Samkopf glad for at prosjektet han begynte på for over 25 år siden nærmer seg målstreken.

De ni bindene som utgjør ”En arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister” publiseres fortløpende utover året, og omfatter alt fra spilleteknikk og improvisasjon, til det å være utøvende kunstner. Læreverket inneholder i tillegg ”A Book of Études”, en samling på 45 etyder, som Samkopf jobber med å mikse ferdig til en trippel CD.

– Kan det kalles et livsverk?

– Jo, vi kan godt kalle det et livsverk. Jeg har brukt uttrykket ’mitt pedagogiske credo’. Det er et stort arbeid.

Samkopf har undervist i slagverk omtrent sammenhengende siden 1968, og ble i 1994 Norges første professor i faget. Hans første lærebok, ”Praktisk trommeskole”, kom i 1982, og bygger på Samkopfs hovedoppgave fra diplomeksamen i komposisjon ved Norges musikkhøgskole (NMH) i 1977. Han begynte straks på en ny lærebok for melodiske instrumenter, men det var først da han forlot lærerrommet på NMH i 2008 at han fant tid til å fullføre arbeidet.

– Da hadde jeg vært der i over 20 år, det syntes jeg var passe. Jobben spiser deg opp, jeg fikk ikke kombinert det å være utøvende kunstner med det å være pedagog. Jeg savner skolen, men nå fikk jeg jo skrevet boken ferdig, det hadde jeg aldri fått til hvis jeg hadde jobbet der, sier Samkopf, og smiler forsiktig.



En vertikal utvikling

Som utøver startet Samkopf det profesjonelle livet med å være orkestermusiker. Han var ansatt som slagverker i Den Norske Operas Orkester fra 1979, og var fast ekstramusiker i Oslo Filharmonien frem til midt på 80-tallet. Da beveget han seg over i samtidsmusikken, og har i senere år dedikert mye tid til å utforske lyder og lytting med en rekke sonografiske arbeider av nedstrippet, meditativ, karakter – som for eksempel ”Mårådalen Walk” (1994), en plate med lyden av Samkopfs skritt som går i fjellet. Han forklarer endringen slik:

– Dypt i vår psyke ligger et ønske om å vokse, å utvikle oss. Utviklingen går i to retninger, horisontal og vertikalt. Den horisontale utviklingen innebærer at alt blir større – mer anerkjennelse, større publikum, mer penger – mens den vertikale går på dybde. Ting blir færre, men dypere. Det er der jeg er nå.



– Vil du si at det er de sonografiske arbeidene som er hovedprosjektet ditt i dag?

– Nei, hovedprosjektet er utvikling av oppmerksomhet.

Les hele intervjuet her