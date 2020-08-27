Periferien er her

Koronaen kom med sykdom, død og konkurser. Men også med en ny festival, og noen nye komposisjoner.

Periferien var en konsertserie som ble festival, og til slutt nyMusikks avdeling i Oslo. Muligens kunne det vært verdt en egen artikkel at en kulturaktør på denne måten (nyMusikk – Periferien) stempler Oslo som utkant. Et subtilt pek til Senterpartiet? Ydmyk anerkjennelse av samtidsmusikken på Snåsa? Jeg lar det ligge. For dette skal handle om festivalen Periferien, som finner sted i og rundt to kirker med noen steinkasts mellomrom på Grünerløkka og Grønland denne helgen.

Ekstraordinær fantasi

Historien bak er interessant, tragisk og kanskje også litt optimistisk. Etter at pandemien hadde trukket ut pluggen for norsk kunst- og kulturliv gikk det ut en invitasjon til samtidsmusikkmiljøet om å sende inn ideer til en minifestival basert på Kulturrådets «Ekstraordinære utlysning i forbindelse med koronakrisen».

– I vår måtte vi avlyse en konsertserie. Da vi så støtteordningen fra Kulturrådet ga det oss lysten på å gjøre noe annet enn digitale konserter, forteller festivalsjef Martin Hirsti-Kvam.

Nær og fjern relevans

Innslagene skulle på en eller annen måte relatere seg til den aktuelle situasjonen, det vil si koronakrisen. Og slik ble det. Noen av de syv konsertene i henholdsvis Paulus og Jakobs kirke har tematikk som direkte springer ut av viruset, andre mer er mer indirekte relatert.

– Utgangspunktet var ganske åpent. Resultatet er ulike prosjekter som i forskjellig grad er knyttet til situasjonen vi er inne i, sier Hirsti-Kvam.

Huden som plattform

Etter programmet å dømme hører de «kroppsliturgiske» eksperimentene til Liv Kristin Holmberg, Hanna Barfod, Simon Løffler og Julie Moviken til innslagene som hviler tungt på en annen tematikk enn følgene av koronaen. Her er utgangspunktet begrensningene kunst og kropp blir stilt overfor i møte med kirkerommet, huden som sanseorgan og forholdet mellom musikk og teologi. «Er vårt skinn den prisen vi betaler for fremtredelsens under», er et av spørsmålene som stilles.

Den som stiller opp i Paulus kirke førstkommende lørdag kl. 17.00 vil oppleve å bli «arbeidet med», enten alene eller sammen med en annen publikummer. Dog ikke med flere enn to personer i «oppsetningen», som ifølge Holmberg, stipendiat med kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole, har form av en teaterinstruksjon der en (eller to) publikummere spiller hovedrollen.

– Programmet er både eksperiment og skisse, som blant annet spør om det finnes religion uten kunst og om kunstens vesen i bunn og grunn er liturgisk, sier Holmberg til Ballade.

Naturlyd

Intimiteten går igjen i flere av stykkene som spilles under festivalen.

– For eksempel i komponist Kjell Samkopfs Session 1 og Session 2, som har utgangspunkt i huskonserten med begrenset antall publikummere, opplyser Hirsti-Kvam.

Her skal også lytterens oppmerksomhet skjerpes og utforskes ved at alle utstyres med hodetelefoner og blir guidet gjennom lytteropplevelsen av komponisten. Dette skjer fredag kl. 16.00 og lørdag kl. 20.30 hos nyMusikk i Platous gt. 18 på Grønland.

Stykkene er henholdsvis fra 1994 og perioden 2003-2011, og her kan du lytte til Samkopfs verk på Spotify.

Miks selv!

Festivalens andre hodetelefonkonsert finner sted utendørs, noen meter fra Kulturkirken Jakob, med strykeimpro-duoen Vilde og Inga. Også her får selve lytteopplevelsen en viktig rolle. Det gjøres ved at alle utstyres med hodetelefon og muligheten til å velge mellom lyden fra instrumentene miket opp tett, og lyden av musikken blandet med et «soundscape» av by (og kanskje Akerselva?). Det blir kanskje en knapp man kan velge kanaler med? Og ekstra tette hodetelefoner? Den som kommer til Kulturkirken Jakob lørdag kl. 17.00 får høre.

Programmet fortsetter utover lørdagkvelden med Sanae Yoshida & Øyvind Mæland + Michael Pisaro, Muddersten & Akiko Nakayama, Propan og Knut Olaf Sundes forsøk på å hensette publikum til gruven Mirny i Russland med video og firekanals lyd.

SE HELE PROGRAMMET og tilgangs- og billettinformasjon på nyMusikks hjemmeside. Se også Konsertserien Periferien på Facebook.