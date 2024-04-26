Ballade video: – Dans til du dør!

Vi danser litt rart med Susanna, Madeleine Buer, Moon Relay, Unganisha, Benjamin Finger, Blomst, Quarter Wolf og NSB. Og serverer en dobbel overdose Nullskattesnyterne.

Alltid like hyggelig å ønske velkommen til Ballade video – Norges største utstillingsvindu for aktuelle musikkvideoer. Vi har en bred meny denne uken også, fra rimelig erfarne artister til spennende nykommere. «Dans» er et slags gjennomgangstema denne gangen, men det er lov å la være også.

Vi bør ellers nevne en flott musikk-institusjon i Oslo, som kan feire hele 40 år i år. Det er den vesle puben Last Train, som i 2020 ble tildelt Oslo kommunes kulturpris. Nå har stedet også fått sin egen konsert-plate med duoen Quarter Wolf. Slippet av Live At Last Train feires selvsagt på Last Train nå på lørdag. Både Quarter Wolf og Horten-bandet Lokal Politikk spiller.

Kort sagt: God fornøyelse!

SUSANNA: Everyone Knows

Vokalisten og komponisten Susanna har annonsert sitt nye album Meditations On Love, som utgis 23. august på hennes eget selskap SusannaSonata. I den anledning deler hun den første singelen, «Everyone Knows» – med egen musikkvideo.

På denne sangen hører vi Susanna (vokal, preparert flygel, mellotron), Juhani Silvola (programmering, preparert flygel, perkusjon), Morten Barrikmo (klarinetter), Dag Erik Knedal Andersen (trommer), Ane Marthe Sørlien Holen (perkusjon) og Harald Lassen (saxofon).

Fem år har Susanna brukt på å skrive materialet til Meditatons On Love, som ifølge artisten «utforsker kompleksiteten og utfordringene ved å holde på kjærligheten». Selv feirer hun 20 år som plateartist i disse dager.

– Så mange låter feirer den svimle gleden av en ny forelskelse eller slikking av sår etter et brudd, men disse låtene går i dybden på det som skjer i mellomtiden – hva som må til for at et forhold skal funke, og hva som kan forpurre kjærligheten og gjøre den giftig.

Susanna sier videre om låten:

– Jeg har forsøkt å fange den svært sårbare følelsen når et forhold tar slutt, og skammen som ofte følger med det å bli bedratt.

– Verden blir snudd på hodet, og du sitter igjen med en verkende følelse av håpløshet: Hvordan kan jeg gå videre, uten deg? Og deg er ikke bare den spesifikke personen, men alle tingene du identifiserer med forholdet du har vært i, og hvordan du identifiserer deg selv og hvem du er.

– Videoen er filmet og klippet av kunstner Jonas Mailand, basert på en idé jeg hadde om mennesker som danser sammen og alene i et rom. Jeg var så heldig å få med meg koreograf og scenekunstner Sulekha Ali Omar, og hun inviterte de tre danserne i videoen. Jeg elsker bevegelsene og tilstedeværelsen deres. De har greid å skape en rastløs, nummen stemning, av å ville være sammen, å føle seg alene sammen, å ville forlate situasjonen, men bli likevel, på en morsom og rar måte.

MADELEINE BUER: Me And My Rose

Madeleine Buer beskrives som et nytt og spennende navn på den norske alt pop-scenen. Etter å ha jobbet i flere år med å ferdigstille musikken sin, er hun nå klar for å presentere den for et større publikum. Den 23 år gamle artisten og låtskriveren er fra Fetsund, men holder nå til i Oslo.

– Jeg har alltid elsket å se på musikkvideoer, så det er derfor ekstra stas for meg å dele denne, skriver artisten på sin Facebook-side. Der hun også informerer om at videoen til «Me And My Rose» kan «inneholde spor av sukker og hint av selvironi».

Musikken til Madeleine Buer har blitt beskrevet som «en blanding av det sårbare og selvsikre, det storslåtte og intime, det poetiske og fengende, og det diskré og direkte».

«Me And My Rose» er produsert av Oddur Joensen, mikset av Svenning Veiseth og mastret av Morgan Nicolaysen. Den har alt fått fin omtale i Danmark, der den ble kalt «et friskt atmosfærisk pop-pust».

Madeleine Buer sier selv at hun er inspirert av artister som Bon Iver, Cleo Sol, Taylor Swift og Sault. Videoen er filmet og klippet av Mattias Amland, mens Siren Marie Auestad og Madeleine Buer er oppført som art directors. Vilde Westli har vært assistent på produksjonen, mens Nora Lina Voie er danseren.

En kommende EP med Madeleine Buer har fått tittelen «Green Space». Hun har også nok en ny digital single ute, «Forest Fruits & St. Paulia». Den kom 18. april.

MOON RELAY: ..

Iddy Umpty er tittelen på det nye albumet med Moon Relay. Det er i hvert fall mulig å uttale, i motsetning til det forrige og mer konseptuelle albumet «_…-«-…_» fra 2021. Ifølge forhåndsomtalen består Iddy Umpty av mer umiddelbare enkeltlåter – «mer organisk og melodisk, tidvis mer hissig og mørkt, men også mer moro».

Som Moon Relay selv sier: – Vi har ikke så voldsomt fokus på å være nyskapende. Det handler heller om hva låtene i skapelsesprosessen krever, noe som fører til at uttrykket ofte ender opp helt andre steder enn vi forventet.

Arbeidet med Iddy Umpty har pågått over lang tid. Albumet består av musikkstykker et sted mellom post-punk, no-wave, støyrock, kraut og elektronisk klubbmusikk.

I studio har Moon Relay denne gangen vært Daniel Meyer Grønvold, Håvard Volden, Christian Næss og Ola Høyer. I 2024 består live-delen av de tre første, samt Magnus Skavhaug Nergaard. Det blir slippfest for Iddy Umpty på Kafé Hærverk i Oslo den 2. mai.

Albumet er produsert av Daniel Meyer Grønvold og Håvard Volden, og er mikset av Kyrre Laastad i Øra Studio. Videoen til « ..» er ved Anthony Barratt. Iddy Umpty kom ut på Sheep Chase Records 19. april, mens bandet tidligere også har utgitt plater på Hubro og Fysisk Format.

UNGANISHA: Sulu

Den norsk-kenyanske duoen Unganisha slapp sitt debutalbum Mbili Mbili på senhøsten i fjor. En tidlig fan-favoritt har vært låten «Sulu». I samarbeid med regissør Tendai Makeri og videografen Greg Alusa — teamet bak deres forrige musikkvideo «Ochwe»— satte de seg fore å lage sin mest ambisiøse musikkvideo hittil.

Musikkvideoen til «Sulu», som ble spilt inn i det ærverdige McMillan-biblioteket i CBD-distriktet i Nairobi, ble konseptualisert, produsert og regissert av Tendai Makeri i deres tredje samarbeid.

– Det har virkelig vært en gave å jobbe med Unganisha igjen. Å kunne oversette deres kreative bånd gjennom mine øyne og deres lyd gjennom en serie kunstneriske, afrikanske og retro-inspirerte scener var en elektrisk følelse som jeg håper alle som ser på vil bli oppmuntret av, sier hun.

Videoen til «Sulu» omtales som resultatet av et ektefølt og lidenskapsdrevet samarbeid, inspirert av artister som Chaka Khan, Kanye og The Carters.

– Sangen er veldig energisk, så jeg ønsket å filme den i et motstridende rom. Valget falt på et bibliotek, hvor alle skal være nedstemte eller stille. Det viser en følelse av å ikke holde tilbake, være fri og uttrykke deg selv, sier Makeri.

Unganisha er et samarbeid mellom Labdi Ommes fra Kenya og Bernt Isak Wærstad fra Norge. Sulu sulu er en forkortelse for «løsning» på kiswahili, som ofte også kalles swahili. Sangen snakker om livets kjerne – en søken etter løsninger og formål, med håp og mot, og en omfavnelse av livets gåtefulle natur.

BENJAMIN FINGER: Return

Beyond er det nye albumet til den produktive og interessante artisten Benjamin Finger. Det kommer ut digitalt og på vinyl 3. mai, på det amerikanske selskapet Roman Numeral Records.

– For meg personlig er det ikke noen store forandringer i innhold eller stil, sier Finger til Ballade video. – Forhåpentlig finnes det en kontinuitet fra mine tidligere utgivelser i uttrykket. Bortsett fra at låtene denne gangen er lengre, med bare tre spor totalt. De tar form i episke retninger, strukket lengre ut slik jeg kan bygge dem opp og la dem få bedre tid til å puste og utvikle seg.

– Jeg har forsøkt å skape et emosjonelt rom/tomrom for lytteren, med mørke elementer som lusker i bakgrunnen. Dette kommer særlig til uttrykk i støy-partier på side 2 på låta «Distance». Albumet gjenspeiler nok min egen tilstand de siste to årene, da jeg har levd sammen med noen som er hardt rammet av long-covid.

Finger forteller at han har brukt gamle, analoge Korg-synther, akustisk gitar, feltopptak og forskjellige effektpedaler, som han kaller for alien objects. Som vanlig er Lynn Fister og Inga-Lill Farstad med på vokal, mens Elling Finnanger Snøfugl spiller cello. Omslaget på Beyond er av Håkon Bleken, som Finger omtaler som et stort forbilde.

– Det finnes en opprørskhet i Bleken som appellerer til meg.

Om videoen til «Return» sier artisten: – Jeg har forsøkt å lage en slags personlig road movie. Temaet dreier seg om følelsen av å miste en som har blitt syk. Derfor handler videoen kanskje like mye om minner som savn og ventingen en slik periode forlanger. Man kan uansett si det er et visuelt kjærlighetsbrev til min kjære.

Videoen er filmet i Toronto, Vancouver og Paris. Materialet er skutt på Super 8 mm, og blandet sammen med DV-Cam opptak. Den er skrevet, regissert, fotografert og klippet av Benjamin Finger selv.

BLOMST: Dans til du dør

– Skap deg en følelse av frihet, og dans til du dør!

Vi går avslutningsvis over i en mer rocka lei. Da passer det greit å starte med den nye videoen og singelen til Blomst, som inviterer lytterne til å kaste bekymringer til side og omfavne øyeblikket.

Vokalist Ida Dorthea Horpestad sier dette om sangen og videoen:

– «Dans til du dør» handler om å ta livet i egne hender, skape sin egen fest og rom til å være fri – på egne premisser.

Blomst, som kaller seg «Norges mest florale rockeband», har tidligere gitt ut flere kritikerroste album, inkludert Blomst (2015), Blomst IL (2019), og Triatlon (2022). I tillegg til Ida Dorthea Horpestad består bandet nå av Teodor Frømyhr-Andersen, Stian Fjeld Engen og Lasse Febakke Strau.

«Dans til du dør» er ute på Indie Recordings. Den er produsert av Preben Andersen i Globus Studio i Oslo, og er mikset av Morten Øby i Taakeheimen Lydrike. Det danske musikkmagasinet Bands Of Tomorrow har alt omtalt låten, og skriver: – Blomst har skabt et rocket nummer, med et beat der er umuligt ikke at bevæge sig i takt til, om du er til punk/rock eller ej.



NSB: Nja

– Landskapet burda aldri vært sånn, her æ blunke i mørket. Så hardt, så mjukt. Så glatt, så glinsende i horisonten, kupert og bedagelig jevnt. Så uhyre plutselig bratt, med fjell og med brønna, speil og med himla, med skya og skog, med bølga som skylles over og legg grunnen øde …

Slik begynner «Nja» med NSB. Dette bandet består av Trond Wiger (vokal, tekst og musikk), Andreas Elvenes (synth), Stig Aarskog (gitar), Puppy (trommer), Karl-Martin Hoddevik (bass) og Thor-Inge Hoddevik (gitar). På tampen av 2023 var NSB med på Party Terror #4, en samleplate som «viser bredden og variasjonen i Trondheims boblende undergrunnscene».

Låten «Nja» er co-produsert av Stig Aarskog og NSB. Videoen, inkludert filming, idé og redigering, er laget av Henrik Granseth, Kristoffer Onshus, Kjersti Marie Kvam og Noora Köykkä, som alle er studenter ved Norsk Fotofagskole i Trondheim.

– «Nja» kommer fra Familiealbum, som skal slippes på dobbel vinyl før sommeren. Det er finansiert gjennom eksklusivt forhåndssalg på bidra.no, forteller NSB til Ballade video. Til høsten kommer også en ny EP, noe som skal markeres med besøk på «små, svette klubber«.

– 24. mai spiller vi på Byscenen i Trondheim sammen med Brutal Kuk. Her vil folk kunne oppleve allsangpønk og indierock-schlägers fra ende til annen. Etter en mørk vinter ser det nå ut som at NSB trykker hardere på gassen. Folk blir ikke kvitt dette bandet så lett.

– Vi er NSB. Et nystarta band. Pønk og poesi.



QUARTER WOLF: Whiskey Made Me Evil

Westergaard Records er et mindre norsk plateselskap som spesialiserer seg på garasjerock, psykedelisk pop, surf og fuzz. Selskapet startet opp i Tromsø i 2017, men har nå base i Trondheim. De har en stor katalog, og har tidligere i år gitt album med The Impossible Green og Sunshine Reverberation.

Nå slipper de et live-album med den norsk-australske duoen Quarter Wolf, som selv omtaler seg som garage punk og rock’n’roll. Quarter Wolf består av Marius Kromvoll (gitar, sang) og Paul Daniel (trommer), og ble sist omtalt i Ballade video i november 2022.

Quarter Wolf har tidligere gitt ut tre studioalbum med, to EP-er, to singler og et splitt-album med norske White Trash Blues Band. Quarter Wolf spilte inn «Whiskey Made Me Evil» live på Last Train i Oslo den 27. mai 2023, sammen med de andre låtene som utgjør vinylutgivelsen Live At Last Train. Det var deres eneste konsert i fjoråret.

– Det var vår gode venn Erling Zahl Urke som hadde ideen om å spille inn både skive og filme konsert der. Da vi forhørte oss om mulighetene fikk vi til svar at flere hadde prøvd, men det lot seg dessverre ikke gjøre. Den utfordringen måtte vi selvsagt ta, sier Marius Kromvoll.

Erling Zahl Urke og Christian Børke fant omsider ut en måte å tappe lydmikseren på. De satte også ut mikrofoner i rommet for å fange opplevelsen.

– Vi er veldig stolte av resultatet og takknemlige for all hjelp fra Erling, Christian og Christer. Vi takker også Morten Lunde som inviterte oss til å spille på favorittscenen vår igjen – og selvsagt alle på Last Train for at vi fikk i land dette drømmeprosjektet vårt.

Det er Erling Zahl Urke som har filmet og klippet. Live-lyden er ved Sebastian Koranda med assistanse fra Christian Børke. Materialet er mikset og mastret av Christer Krogh ved Velvet Recording.

NULLSKATTESNYLTERNE: Alt va ber før

Nullskattesnylterne slapp sitt fjerde album, Æ må ut, i januar. Derfra har det kommet en jevn strøm av musikkvideoer. Her presenterer vi to av dem: «Alt va ber før» og «Turbotripp».

– «Turbotripp» ble spilt inn på Otterøya utenfor Namsos, mens «Alt var ber før« ble tatt opp under skareføre ved Folkemusikksenteret i Sigdal i Buskerud, forteller Åsmund Prytz i Nullskattesnylterne til oss.

Han spiller gitar i bandet, sammen med Daniel Viken (gitar), Eirik Øien (bass), Tom Modell Alte (trommer) og Torkil Torsvik (vokal).

– Nylig spilte Nullskattesnylterne to utsolgte konserter på Moskus i Trondheim. Denne uken var også konserten i Oslo på Vaterland utsolgt. I kveld spiller vi på Månen i Fredrikstad, mens vi dukker opp på Kulturpuben Kreti & Pleti på Jessheim lørdag.

Konserten i Fredrikstad er med LDW&K, som står for Liquor, Drugs, Women & Killing (!). Her finner vi blant annet Stig Amundsen, som også bør være kjent som Stu Manx fra Gluecifer.

Fredag 10. mai spiller Nullskattesnylterne på Lauritz Plass i Kolvereid, og dagen etter på klubben NTE Arena i Namsos.

NULLSKATTESNYLTERNE: Turbotripp

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 226 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤