Vil du lage musikkvideo, men mangler finansiering?

Kollisjon utlyser pitchekonkurranse med 50 000 kroner i potten, for skapere bosatt eller med virke, på Østlandet.

I fjor ble prosjektet Kollisjon – et treffpunkt for musikkvideo, der musikk- og filmbransjen sendes på kollisjonskurs lansert. Det ble også delt ut en pris til beste østnorske musikkvideo.

Nå utvider prosjektet, som altså er et samarbeid mellom MØST-Musikknettverk Østlandet, Viken filmsenter, Østnorsk filmsenter og Østafjelske kompetansesenter for musikk, med å lansere egen pitchekonkurranse for musikkvideo.

Konkurransen er åpen for både musikere og filmskapere, som kan søke alene, eller som team med andre , for eksempel en artist og en regissør. I potten ligger 50 000 kroner som fordeles på to vinnere.

Søkere må imidlertid enten være bosatt eller ha sitt virke i dekningsområdet til Viken og Østnorsk filmsenter. I tillegg er det nødvendig at søker har tilgang på et foretak med næringskode for visuelle medier. Samarbeidsprosjekter mellom musiker og filmskaper vil derfor kunne bli prioritert.

Prosjektet kan ha finansiering fra andre steder som plateselskap, fond eller private midler. Men det er ikke et kriterium å ha finansiering fra andre steder. Det er heller ikke størrelsen på artist og erfaringen til regissøren. De innsendte bidragene vil i følge utlysningen bli vurdert ut i fra kunstnerisk kvalitet på idé og gjennomføringsevnen til søker.

Men hva er bakgrunnen at Kollisjon utlyser konkurransen?

Daglig leder Trond Grovane Moe i MØST kan fortelle at når MØST sammen med Viken filmsenter og Østnorsk Filmsenter startet opp dette prosjektet så hadde de mange, lange og gode diskusjoner rundt felles utfordringer for musikk- og filmfeltet.

– Etterhvert som vi penslet oss inn på musikkvideosporet diskuterte vi musikkvideoens egenverdi, dens samfunnsrolle, kraften i det audiovisuelle og de gode eksemplene for gode kreative samarbeid, men elefanten i rommet var alltid finansiering – vi kom verken under, over eller forbi: hvem betaler, sier Moe til Ballade.

Han peker videre på at Kollisjonprisen-vinner Eivind Landsviks dyreste video hadde et budsjett på 50.000 kroner, og skal ha sagt i et intervju med Rushprint at han kun en gang har han som regissør fått støtte til å lage musikkvideo.

– I møte med filmmiljøet hører jeg hele tiden «musikkvideo er en lekegrind», og svært få forblir musikkvideo-regissører. Den viktigste grunnen oppgir de fleste er økonomi, sier Moe.

De økonomiske utfordringene forklarer han dels med at hverken Youtube eller Facebook foreløpig betaler nevneverdig til skapere, og at de derfor er avhengige plateselskapenes evne og vilje til å investere eller kommersielle partnere for å holde musikkvideobransjen gående.

– Heldigvis har vi ordningen til Fond for lyd og bilde som gir små men viktige bidrag i dag. Det at Østnorsk filmsenter og Viken Filmsenter nå gir ut dette tilskuddet er smått historisk ettersom musikkvideoproduksjon ikke er noe de vanligvis støtter. Her håper jeg musikkfeltet kjenner sin besøkelsestid og søker.

Han tror at konkurranseformatet for mange også vil kunne være en læringsmessig gulrot.

– Selv om man ikke vinner prispengene så får man testet idéen sin på en fagjury og kan sitte igjen med mye gode og nyttige tilbakemeldinger, avslutter Moe.

Brenner inne

Prosjektleder Ola Martin Fjeld i Kollisjon mener at det i dag er mange filmskapere og musikere der ute som brenner inne med fantastiske idéer og enorm skapertrang.

– Vi ønsker å hjelpe til med å realisere en av disse drømmene ved å arrangere denne pitchekonkurransen. Alle generasjoner har sine musikkvideoyndlinger, hva hadde 80-tallet vært uten Thriller og Take on me, 90-tallet uten Smells Like Teen Spirit eller My Name Is av Eminem. Og i dag skaper artister som Childish Gambino, Beyoncé og Young Thug furore med kontrovesielle videoer som engasjerer en hel verden.

Han trekker videre frem at musikkvideo er en indentitetsbyggende sjanger, med stort potensielt publikum.

– Musikken vi hører på og musikkvideoene vi ser er med å definere hvordan hver generasjon opplever seg selv og verden rundt seg. Underskogen i norsk musikkvideoproduksjon er stor og oser av kreativ energi og vilje til å produsere nyskapende audiovisuelle kunstverk. Derfor anser vi det som viktig å være med å påvirke hva som foregår, og bidra til at unike og spennende samarbeid mellom filmskaper og artist skal se dagens lys.

Møteplass

Også i Viken filmsenter synes de det er relevant å bidra til nye møtesteder for musikk og film.

– Slike møteplasser kan kanskje ´føre til et tydeligere felles språk mellom to kunstfelt, sier fagansvarlig for bransjehevende tiltak og talentutvikling Sirin Eide.

Spesielt mener hun at opplegget for pitchekonkurransen der deltakerne møter hverandre en-til-en, som et slags speed-dating-oppsett kan ha mye for seg.

– Vi tror det kan være veldig inspirerende for deltakerne å møte hverandre og bli kjent på denne måten. Og at det faktisk blir reelle møter ut av det. Det er stadig masse upløyd mark i møte mellom disse to kunstfeltene og viktig å kunne bidra til gode møter, avslutter Eide.

Konkurransen har søknadsfrist 26. oktober. Alle søknader blir vurdert av en forhåndsjury. 12 søkere vil bli plukket ut og få muligheten til å pitche 30. november i Drammen.