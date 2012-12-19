Bransjen

Alvorlige kutt for Rock City

19.12.2012
Embret Rognerød

Rockesenteret i Namsos går mot et underskudd på syv millioner kroner og må kutte åtte av tolv årsverk.

Rock City er i hardt vært, ifølge Trønder-Avisa. 2012 ser ut til å ende med et underskudd på sju millioner kroner. Det tvinger Rock City til å kvitte seg med åtte av tolv årsverk.

– Uten at det endelige budsjettet er vedtatt, går det mot en reduksjon i lønnsutgiftene fra seks millioner kroner som blir brukt i år til 2,3 millioner kroner neste år. Da sier det seg selv at det er en del ansatte som må gå, sier daglig leder Åsmund Prytz til Trønder-Avisa.

Senteret, som åpnet 11. november i fjor, har lenge slitt med anstrengt økonomi.

Underskuddet i år skal blant annet skyldes ekstra byggeutgifter, høy husleie og en avtale med Rock City Hotell, som var budsjettert til én million kroner, men som ikke har innbrakt en eneste krone. Senteret vil nå be kommunen ettergi husleien de er skyldig, på sammen drøyt seks millioner kroner.

Rock City ser til fotballen

Vil satse på å tjene penger på livesendinger av konserter.

Foredrag MINK

Rock City-sjefen maner til nytenkning

– En del artister og plateselskaper er ikke bevisste nok på arbeidet som må til for å gjøre musikken tilgjengelig,...

Bjørn Tore Hals

La tvil bli tro!

INNLEGG: Med to friske millioner fra statsbudsjettet er Rock City beredt til å bygge opp det nasjonale ressurssenteret for pop...

To millioner til Rock City

Får ekstra midler på neste års statsbudsjett.

Åsmund Prytz

Tviler på Rock City

Norsk Rockforbund er usikre på hva Rock City i Namsos skal være, for hvem.

Julie Silset(h) på Festspillene i Bergen.

Ekko fra Norges beste by for elektronisk musikk

Intelligent og dansbart.

Cezinando spilte skolekonserter for DKS Buskerud i

Avviser egen avtale for DKS-utøvere

KS avviser egen tariffavtale for lønnsmottakere i Skolesekken. Utøverorganisasjonen CREO mener dette tvinger musikerne over i usikre frilanstilværelser.

Ukraina bilde fra Hærverk

Hærverk for Ukraina

Plateselskapet Hærverk Industrier og utestedet Kafé Hærverk i Oslo har på kort tid laget en samleplate til nødhjelp for folk...