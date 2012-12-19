Alvorlige kutt for Rock City

Rock City er i hardt vært, ifølge Trønder-Avisa. 2012 ser ut til å ende med et underskudd på sju millioner kroner. Det tvinger Rock City til å kvitte seg med åtte av tolv årsverk.

– Uten at det endelige budsjettet er vedtatt, går det mot en reduksjon i lønnsutgiftene fra seks millioner kroner som blir brukt i år til 2,3 millioner kroner neste år. Da sier det seg selv at det er en del ansatte som må gå, sier daglig leder Åsmund Prytz til Trønder-Avisa.

Senteret, som åpnet 11. november i fjor, har lenge slitt med anstrengt økonomi.

Underskuddet i år skal blant annet skyldes ekstra byggeutgifter, høy husleie og en avtale med Rock City Hotell, som var budsjettert til én million kroner, men som ikke har innbrakt en eneste krone. Senteret vil nå be kommunen ettergi husleien de er skyldig, på sammen drøyt seks millioner kroner.