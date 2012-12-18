Rock City ser til fotballen

Vil satse på å tjene penger på livesendinger av konserter.

Daglig leder Åsmund Prytz ved Rock City i Namsos mener musikkbransjen og resten av kulturen ikke er flinke nok til å tjene penger på konserter.

– Sporten tjener store pengebeløp på live- og forhåndsbetalte sendinger, mens kulturlivet har havnet i bakleksa, sier Prytz til NRK.

Han anser Rock City som en perfekt arena for denne typen kultursatsing.

– Live-streaming av konserter er en mulighet jeg vil jobbe mer med neste år. Dette vil komme sterkere når teknologien blir bedre. Mange har prøvd det før, men det har kanskje ikke fungert optimalt, sier Prytz.

– Beløpene som betale for tv-rettighetene i fotballen er jo helt elleville, og jeg tror ikke vi kan oppnå slike pengesummer i musikken. Likevel tror jeg folk vil betale for å få oppleve musikk, men da er vi avhengige av å komme på tv-skjermen. Da kan folk zappe seg inn på en konsert fra for eksempel Namsos på nett.