To millioner til Rock City

Får ekstra midler på neste års statsbudsjett.

Rockesenteret i Namsos har fått en tøff start økonomisk, men nå får Rock City to millioner ekstra å rutte med på statsbudsjettet for 2013. Det melder Adresseavisen.

Det betyr at Rock City i alt får 5,8 millioner av staten. Med drøye to millioner fra kommunen og tilsvarende fra fylkeskommunen, mottar rockesenteret over ti millioner kroner i støtte neste år.

– Alle tilgjengelige ressurser for Nord-Trøndelag har i denne omgang gått til Rock City. Uten den økningen i støtten ville det nok ikke gått, derfor var det viktig at vi bidro så godt vi kunne, sier Arild Stokkan-Grande (Ap) til Adresseavisen.