Rock City leter etter leder

Namsos Rock City utsetter lederjakten til januar.

Namsos Rock City skulle opprinnelig ha ansatt en ny sjef denne uka, men avgjørelsen om hvem som skal overta rockesenteret lar vente på seg.

Ifølge Adresseavisen vil ny daglig leder først komme på plass ved årsskiftet.

Leder for opplevelsessenteret, Martin Hågensen, blir konstituert som midlertidig leder og får ansvaret for driften av huset frem til januar.

Namsos Rock City er ett av tre nystartede sentre for pop og rock i Norge, ved siden av Rockheim i Trondheim og Popsenteret i Oslo.