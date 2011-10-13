Vil følge nøye med Rock City

– Det er uvanlig at tiltak får over ti millioner kroner utbetalt i statstilskudd før det er åpnet, sier politisk rådgiver Kjersti Stenseng i Kulturdepartementet.

Rock City i Namsos varsler nedskalering av ambisjonene for både Opplevelsesenteret for trønderrock og Det nasjonale ressursenteret for pop og rock, etter at de i årets statsbudsjett fikk mindre støtte enn forventet.

Onsdag møtte daglig leder Svein Karlsen og styreleder Bjørn Terje Smistad fra Rock City opp i Stortinget for å legge fram status for prosjektet for Familie- og kulturkomiteen.

— Positivt møte

— Jeg oppfattet komiteen dithen at de forsto våre behov og hadde stor tro på prosjektet, sier Karlsen.

— I sluttarbeidet med 2012-budsjettet vil de arbeide for å få inn en merknad om at Rock City er realisert og har åpnet, og at det må påregnes økte driftstilskudd i tillegg til behovet for investeringsstøtte.

Ifølge Karlsen ble det signalisert i møtet at om det dukker opp friske midler i behandlingen av 2012-budsjettet, vil Rock City bli høyt prioritert.

— Komiteen oppfattet behovet for å opprettholde framdriften i prosjektet. Jeg tolka møtene svært positivt, samtidig som vi er realister, og innser at økningen trolig først kommer fra 2013, sier Karlsen.

Ingen grunn til skuffelse

— Det er ikke gitt signaler om økt tilskudd til Rock City, og vi kan derfor ikke se at de har større grunn til å være skuffet enn andre gode formål som ikke kunne prioriteres i budsjettet for 2012. Budsjettforslaget for 2012 er stramt, sier Kjersti Stenseng til Ballade.

Hun var til stede på møtet i kraft av å være politisk rådgiver i Kulturdepartementet.

— De fleste må demonstrere virkeevne

At et tiltak får over ti millioner kroner utbetalt i statstilskudd før det er åpnet, som Rock City har fått, er uvanlig, ifølge Stenseng. Rock City har fått støtten fordelt over tre år, i perioden 2009-2011,

— De fleste tiltak på kulturbudsjettet må være vel etablert og ha demonstrert sin virkeevne og sitt potensial, før staten kommer inn og yter toppfinansiering. Vi vil følge nøye med i virksomheten til Rock City i Namsos og på vanlig måte vurdere størrelsen på statstilskuddet i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene.

— Hva blir konsekvensen hvis Rock City ikke greier å gjennomføre oppdraget sitt innenfor de økonomiske rammene de har i dag?

— Det er viktig at institusjonene som får statstilskudd tilpasser aktiviteten etter økonomisk bæreevne, har realistiske budsjetter og ansvarlig økonomistyring. Det gjelder også Rock City i Namsos. De har selv bygget opp store forventninger til seg selv og sin virksomhet, som vi gjerne vil bidra til å innfri – innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer, sier Stenseng.

Trenger entusiasme

Ifølge Stenseng er det er viktig at Rock City nå jobber for å få Nord-Trøndelag fylke til å prioritere Rock City.

— Vi legger betydelig vekt på de prioriteringene fylket selv gjør. I år var det økte midler til museum, sier Stenseng.

Arild Stokkan-Grande, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag for Ap og medlem i Familie- og kulturkomiteen, mener det nå er viktig å skape entusiasme og begeistring rundt åpningen av Opplevelsessenteret i Namsos 11. november.

— Dette var starten på et møysommelig arbeid med tanke på å berede grunnen for økt støtte i 2013, sier Stokkan-Grande til Namdalsavisa.