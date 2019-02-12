“Overveldende” andel menn blant filmkomponister

– Jeg tror det må jobbes med en økt bevissthet omkring dette både i film- og musikknæringen, sier Willy Martinsen i TONO.

– Det er en pussig overveldende andel menn blant komponister for film og tv, sier Willy Martinsen.

Kommunikasjonssjefen i TONO vil ikke gå ut med konkrete tall på kjønnsfordelingen av medlemmer som har inntekt som filmkomponister, men sier dette, pussig overveldende.

TONO arrangerte tidligere i år et AV-forum, for komponister i den audiovisuelle sektoren, hvor det i tillegg til kunnskapsdeling og gemyttlig passiar blant annet ble drøftet økonomi og utfordringene man har som AV-komponist.

– Til et slikt forum er det naturlig å invitere de som er aktive, de som har som virke å skrive musikk for film og tv. Og da vi så på listen over de som har TONO-inntekter fra dette feltet, var det jo så å si bare menn, sier Martinsen.

Av TONOs 32 000 medlemmer er det 80% menn, blant filmkomponistene er andelen altså mye høyere.

– Det er veldig merkelig, fordi det å lage musikk er jo en helt kjønnsnøytral aktivitet. Menn har da ingen forutsetninger for å lage musikk noe mer enn hva kvinner har, sier Martinsen.

Våge å være annerledes

Av de fremmøtte på TONOs seminar var det én kvinne – Hanne Hukkelberg.

– Det er kanskje ikke nok kvinner som skjønner at dette er et felt man kan tjene penger på i musikkfeltet. Og jeg håper at ikke kvinner tenker at det skal være flaut å tenke på penger i denne bransjen, at det kunstneriske går foran det økonomiske, sier Hukkelberg.

Hun roser TONOs arrangement for at de belyser temaer som kan være vanskelige å forholde seg til som komponist, og påpeker at kvinner ikke må være flaue for å forhandle seg frem til både respektable honorarer og flere jobber, selv om det kan være vanskelig å trenge gjennom.

– Det er lett å bruke det som man vet funker, det som er etablert. Når du som regissør har brukt han kompisen din og det fungerte veldig bra, er det stor sjanse for at du bruker han igjen.

Hukkelberg viser til at det er mange kvinner som lager musikk til kortfilmer og reklamer:

– Jeg vil anbefale regissører og produsenter å tenke nytt, våge å være annerledes, og kvinner må ikke være redde for å ta på seg nye oppgaver og flinkere til å eksponere seg selv.

– Men jeg ser på dette som en positiv utfordring, ikke som et problem, sier Hukkelberg.

Ikke bare lokalt…

La oss for all del påpeke at dette ikke kun er en positiv utfordring for Norge, men en positiv utfordring for verden, også Hollywood.

New York Times refererer til en undersøkelse fra University of Southern California, og skriver: “for de hundre mestselgende fiksjonsfilmene mellom 2007 og 2017 var det kun ansatt 16 kvinnelige komponister, sammenlignet med 1200 menn”.

I dette lille sidesporet, kan det ha noe med at de mestselgende filmene ofte er action- og superheltfilmer med en mannsdominert fanbase?

Tja.

– Jeg kan også lage actionmusikk, sier Hukkelberg.

…men også lokalt

Selv om filmkomponiststudenter blir drillet på at man er underlagt filmen, ikke musikken, tok ikke Norsk filminstitutts rapport “Kjønnsbalansen i norsk film”, som kom i fjor, med komponister i sine parametere.

Men rapporten påpeker like fullt at “andelen kvinner bak kamera og på lerretet er lavere enn kjønnsbalansen i befolkningen”, og at “det later til at kvinner er systematisk underrepresentert i filmbransjen”.

Vi ringer Norsk filminstitutt for en utfyllende kommentar, men der tar ingen telefonen. Så vi ringer noen andre:

– Det handler om at kvinnelige komponister må gjøre seg mer kjent. Det skjer ikke ikke av seg selv. Men filmbransjen må også gjøre seg bedre kjent med kvinnene i filmkomponistmiljøet, og ikke minst tilby dem jobbene, sier forbundsleder i Norske Filmregissører, Marianne Kleven.

Hun sier at regissører generelt kun i ny og ne får henvendelser fra komponister, men at det er sjeldent, og at det enda sjeldnere, og da mener hun virkelig sjeldent, at det er kvinnelige komponister som tar kontakt.

– Vi skulle gjerne samarbeidet med filmkomponistmiljøet om å gjøre noe med dette, for eksempel NOPA, for det er behov for å finne flere, sier Kleven.

Skjev fordeling

Som Kleven sier, som Hukkelberg og Martinsen sier, så også Joachim Alte, fra Ekko Agency:

– Mitt inntrykk er at det fort er en regissør som har jobbet med en komponist tidligere, som også tar med komponisten på neste prosjekt.

Ekko knytter artister, komponister og låtskrivere med merkevarer og reklamebyråer. De har snakket internt om å jobbe mer aktivt med kvinnelige komponister. For det er ikke noe problem å finne låter sunget av kvinner:

– Det er oftere kvinnelige artister som blir valgt til kampanjer, fordi det er flere kvinnelige popsangere der ute nå. Men når det gjelder komposisjon er ofte tiden dårlig, budsjettet sprengt og man har ikke tid til å prøve en ny komponist, sier Alte.

Litt av problemet kan ligge i den mannsdominerte studiokulturen. Alte påpeker at han har skrevet med mange kvinnelige låtskrivere, men aldri har blitt satt i studio sammen med en kvinnelig musikkprodusent.

– Men det er ingen som har bedt spesifikt om en mannlig eller kvinnelig komponist, sier Alte.

Jobber for endringer

Siste ord fra Willy Martinsen, TONO:

– Det er en «no brainer» at dette er noe å ta tak i. Jeg tror det må jobbes med en økt bevissthet omkring dette både i film- og musikknæringen, og kanskje jobbe mer aktivt for å oppmuntre unge jenter, for eksempel på musikklinjer på videregående, om å tenke litt ekstra på om kanskje filmmusikk kan være en levevei i fremtiden.