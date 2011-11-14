Bransjen

Rock City åpnet

Publisert
14.11.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Med F16-fanfare og nytt Åge-stipend.

Rock City ble erklært åpnet fredag 11.11.2011 kl. 11.11, og kulturminister Anniken Huitfeldt gikk på scenen mens en F16 formasjon fløy over Namsos sentrum.

— Dette er en gave fra rockerne i byen til Namsos, og det er noe staten vil være med og spleise på, sa Huitfeldt, ifølge Adresseavisen.

På scenen stod blant andre Prudence med blant andre Åge Aleksandersen og Terje Tysland. I tillegg stod Chand Torsvik, DDE, Askil Holm, Hans Rotmo og elever fra Olav Duun videregående skole på scenen åpningsdagen.

Det ble også lansert et nytt stipend i anledning åpningshelgen. Som juryleder i for stipendet Ramp Sparebank 1 pop- og rockstipend skal Åge Aleksandersen årlig dele ut 250 000 kroner til et nytt norsk rocketalent.

Juryen skal bestå av fire til seks medlemmer og Aleksandersen kan sitte som juryleder så lenge han vil. Rock City er sekretariat for prisen.

Ifølge Rock City var 14 000 mennesker til stede på åpningshelgen fra fredag formiddag til søndag kveld.

Relaterte saker

Styreleder i NTE Bjørnar Skjevik og Namsos Rock City sjef Svein H. Karlsen

Private penger lar vente på seg

Snart har vi tre opplevelsessentre for musikk. Foreløpig er det bare ett av dem som har funnet en hovedsponsor.

Kjersti Stenseng

Vil følge nøye med Rock City

– Det er uvanlig at tiltak får over ti millioner kroner utbetalt i statstilskudd før det er åpnet, sier politisk...

Rock City illustrasjon

Må omprioritere

Rock City i Namsos kan måtte åpne i redusert utgave.

Siegbrit Andrée Tranaas

Psykologtjeneste på nett

Musikk- og underholdningsbransjen får nå et gratis psykologtilbud på nett.

Skuffelse i Namsos

Rock City kan ende opp uten økt støtte.

Flere saker

Fra konsert med Honningbarna på by:Larm 2017 Foto: Nathalie Lystad

Musikken i samfunnet

Musikk kan gi bedre liv, men kan også være helseskadelig for dem som jobber med den. Under by:Larm skal vi...

STENGTE SALER – IGJEN: Operaen må nytes kun fra utsiden i ukene som kommer.

Slik blir Trettebergstuens koronastøtteordninger

Kompensasjon fra staten kan gi kulturselskapene overskudd fra nå av – men kulturministeren vil ha kontroll på hvordan det brukes.

Emilielidsheim2 scaled d7df260650

Fant sin stemme på Zanzibar

Emilie Lidsheim skulle egentlig bli klassisk fiolinist, og ferdig med det. Så reiste hun til Zanzibar, og musikken tok en...