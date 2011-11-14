Rock City åpnet

Med F16-fanfare og nytt Åge-stipend.

Rock City ble erklært åpnet fredag 11.11.2011 kl. 11.11, og kulturminister Anniken Huitfeldt gikk på scenen mens en F16 formasjon fløy over Namsos sentrum.

— Dette er en gave fra rockerne i byen til Namsos, og det er noe staten vil være med og spleise på, sa Huitfeldt, ifølge Adresseavisen.

På scenen stod blant andre Prudence med blant andre Åge Aleksandersen og Terje Tysland. I tillegg stod Chand Torsvik, DDE, Askil Holm, Hans Rotmo og elever fra Olav Duun videregående skole på scenen åpningsdagen.

Det ble også lansert et nytt stipend i anledning åpningshelgen. Som juryleder i for stipendet Ramp Sparebank 1 pop- og rockstipend skal Åge Aleksandersen årlig dele ut 250 000 kroner til et nytt norsk rocketalent.

Juryen skal bestå av fire til seks medlemmer og Aleksandersen kan sitte som juryleder så lenge han vil. Rock City er sekretariat for prisen.

Ifølge Rock City var 14 000 mennesker til stede på åpningshelgen fra fredag formiddag til søndag kveld.