Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren

(Foto: Marta Anna Løvberg)

AktueltKoronakrisen

Norsk kulturråds administrasjon blir Kultur Norge

Publisert
02.09.2021
Skrevet av
- Red.

Navnendringen skal bidra til å tydeliggjøre hva som er administrasjon og hva som er råd i den statlige institusjonen. – Dette er en viktig endring som vil bidra til å skape klarhet i hvem som gjør hva, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Fra 1. januar 2022 heter den statlige virksomheten Kultur Norge, mens det kollegiale organet vil hete Kulturrådet, melder Kulturdepartementet.

– Jeg er glad for at vi nå setter punktum for en årelang diskusjon, og får gode navn som tydeliggjør forskjellene mellom Kulturrådet og Kultur Norge, og dermed også hvilke beslutninger som tas på armlengdes avstand fra myndighetene, og hvilke beslutninger som tas på vegne av de samme myndighetene, sier Raja.

LES OGSÅ: Slaget om Kulturrådet

Norsk kulturråd ble opprettet i 1965 for å forvalte Norsk kulturfond og for å være statens rådgiver i kulturspørsmål. Norsk kulturråd har vært navnet både på det kollegiale organet og på administrasjonen som er sekretariat for rådskollegiet.

Det er på bakgrunn av innspill fra rådskollegiet og virksomheten selv at Kulturdepartementet har besluttet det nye navnet Kultur Norge. Det kollegiale organet, det vil si rådsdelen av Norsk Kulturråd, beholder navnet, men i kortformen Kulturrådet.

– Virksomheten som nå får navnet Kultur Norge utfører i dag en rekke forvaltnings- og utviklingsoppgaver i norsk kultursektor. Denne navneendringen vil tydeliggjøre vår rolle som fagorgan, og som en viktig kunnskapsleverandør for en sektor som nå er på vei ut av krisen, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

LES OGSÅ: Kulturrådet ber om å få to navn

– Navnet Kulturrådet har i mer enn femti år vært forbundet med prinsippet om armlengdes avstand. Denne navneendringen vil tydeliggjøre dette prinsippet, og gjøre det lettere for søkerne å forstå hvilke beslutninger som er tatt på uavhengig kunst- og kulturfaglig grunnlag. Navnet understreker også det kollegiale organets rolle som uavhengig rådgivende organ for staten i kulturspørsmål, sier rådsleder Lars Petter Hagen.

Kulturrådet er et kollegialt organ som er faglig uavhengig i sitt arbeid. Oppgavene til Kulturrådet er å forvalte Norsk kulturfond og andre statlige tilskudd som er lagt til rådet. Kulturrådet er også et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål.

Kultur Norge er Kulturdepartementets underliggende virksomhet. Oppgavene til Kultur Norge er å være sekretariat for de tre kollegiale organene Kulturrådet, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg har Kultur Norge oppgaver på vegne av departementet. Det omfatter oppgaver som forvaltningssansvar for rekke museer og kunst- og kulturinstitusjoner, arbeid med kreative og kulturelle næringer, internasjonalt kultursamarbeid, nasjonale minoriteter og mangfold i kultursektoren, samt statistikk og analyse for kultursektoren.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Fordelingen av midler fra Kulturfondet var Norsk kulturråds eneste oppgave i flere tiår. Fra 1990-tallet har dette gradvis endret seg med overføring av oppgaver utenfor kulturfondet. Utover 2000-tallet ble sekretariatene for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde overført til Norsk kulturråd. I 2011 kom den største endringen da arkiv- og museumsoppgavene i tidligere ABM-utvikling ble overført. I de ti årene som har gått siden den gang har utviklingen med overføring av flere direktoratsoppgaver blitt forsterket.

Norsk kulturråd er en helt annen virksomhet i dag enn den var før 2000-tallet, med en rekke oppgaver utover det å være en administrasjon for forvaltningen av Norsk kulturfond. Det har vært flere brede utredninger om Norsk kulturråd, og navnebytte har blitt anbefalt tidligere. Gjennom pandemien har både Norsk kulturråd og Kulturdepartementet erfart ytterligere behov for å tydeliggjøre rollene.

Navneendringen vil kreve endringer i lov om Norsk kulturråd, opplyser Kulturdepartementet.

kultur-norgeKulturrådetNorsk kulturfond

Relaterte saker

Sigrid Røyseng, her innleder hun en scene for Kulturytring i 2021.

Slaget om Kulturrådet

Debatten om Kulturrådet splitter – men samler kulturbransjen og de fleste kulturpolitikerne om at forvirringa er stor. Noen av dem...

Hagen / Utsi

Kulturrådet ber om å få to navn

Rådsleder og nestleder i Kulturrådet vil ikke deles – men ber om to navn som tydeliggjør Kulturrådets forskjellige oppgaver.

Freddy Øvstegård, kulturpolitiker i SV (t.h.) og Kristin Ørmen Johnsen (H, fra venstre), debattleder Håkon Haugsbø, og Anette Trettebergstuen (Ap)

SV kritisk til det nye Kulturrådet: Vil dele det i to

En debatt om omorganisering og flere forvaltningsoppgaver til Kulturrådet har vokst under pandemien. SV foreslår nå å splitte Kulturrådet i...

Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren

– Kulturrådet uten nok kunnskap om feltet vårt

Ei ny koronakrisepakke er på vei – i høringa sier store grupper i kulturnæringene at Kulturrådet utviser tilfeldig og mangelfullt...

Ff

Music Norway: Frykter de slukes av Kulturrådet

Musikkeksportkontoret skal legges under Kulturrådet, sier regjeringa. Men eksportkontoret vil foreløpig stå fritt – og vil helst ha et ord med...

Flere saker

Erlend gjerde

Erlend Gjerde ny styreleder i FONO

Gjerde tar over etter Larry Bringsjord, som har vært styreleder i organisasjonen for uavhengige plateselskaper i 25 år. 

Still fra musikkvideoen til «Rød BIC.»

Ballade video: Våpen og ammunisjon

Vi setter fyr på kontoret med Honningbarna, Moddi, Don Juan Dracula, King Hüsky, Earth Moon Transit, Tor Kvammen, Kyra Snø,...

Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren

Årets stimuleringsordning: fristen er ute

Ubetaling av 600 av 870 stimuleringsmillioner er vedtatt, like etter at søknadsfristen er gått ut.