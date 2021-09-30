Mekling mellom kulturarbeiderne og arbeidsgiverne i dag

MÅ SNAKKE SAMMEN: Partene i konflikten om pensjon i arbeidsavtaler ved landets største kulturinstitusjoner tvinges sammen i dag.

Torsdag klokka 10 møtes partene i kulturstreiken til tvungen mekling. Flere LO-forbund, deriblant Creo, som har argumentert for streiken med likestillingsargumenter her på Ballade, har flere hundre medlemmer i streik ved store scener som Nationaltheatret, Den Norske opera og ballett, Bergen-Filharmonien, med flere. Streiken har vart i en måned, og det er varslet en større opptrapping dersom partene ikke kommer til enighet i torsdagens mekling. Det skriver LOStat i en pressemelding.

Over 800 fagorganiserte scenetekniske og kreative, med flere, ansatte er i streik fra og med fredag dersom konflikten ikke løses innen fredag (se liste over hvilke scener som berøres, under). Mange forestillinger, som Mahler-konserter i Bergen i helga, Dead Man Walking på Operaen, og Amadeus i Kristiansand, er avlyst.

