Bransjen

Ny ledelse i Rock City

Publisert
31.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Nasjonalt ressurssenter med økonomisk smell og ny daglig leder.

Rock City i Namsos, det nasjonale ressurssentereret for pop og rock, har varslet at organisasjonen går på et underskudd på rundt fem millioner kroner i 2012. Daglig leder Svein Karlsen meldte sin avgang i vår.

Nå har Åsmund Prytz, med fortid i bandet Null$katte$nylterne, blitt ansatt som Karlsens etterfølger, og tiltrer 1. oktober.

Følg Ballade på Facebook

Prytz kommer fra stillingen som Food Security Expert i Zimbabwe. Tidligere har han blant annet jobbet ti år som rådgiver i Landbruks- og matdepartementet.

– Åsmund er ikke bare en rocka fyr, han har i tillegg en ideell bakgrunn, sier styreleder Erik Stene, i en pressemelding.

– Økonomien er den store utfordringen i Rock City; det er det ingen som helst tvil om. Men jeg er evig optimist, og tror det må være mulig å snu situasjonen. Vi får først se hva det legges opp til i statsbudsjettet til høsten, og jobbe aktivt videre med utfordringen, sier ex- Null$katte$nylter Prytz

Bransje

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

