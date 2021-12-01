Starter nye Vinterspill på Lillehammer

Kammermusikkfestivalen på Lillehammer henter opp igjen Vinterspillene, og byr på intimkonsert, festkonsert og afterski i februar.

– Vinterspillene på Lillehammer, som ble arrangert i perioden 1999 – 2006, var en sjangeroverskridende festival som favnet et veldig bredt spekter av kulturuttrykk. Det viste seg å være vanskelig å få denne festivalen til å være økonomisk bærekraftig, forteller Håkon Erdal, styreleder i de nye Vinterspill på Lillehammer.

– Vi diskuterte litt frem og tilbake da vi gjorde vårt navnevalg, men kom frem til at Vinterspill er en god betegnelse på en vinter-kammermusikkfestival, og Lillehammer er et svært sterkt merkenavn både nasjonalt og internasjonalt. Vi har avklart med nøkkelpersoner som var involvert i «Vinterspillene på Lillehammer» og har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på vårt navnevalg. I den grad lokalbefolkningen reflekterer over navnelikheten håper vi at den forrige festivalen hadde et såpass godt rykte at det kan gi oss litt positiv drahjelp. Men det er altså ingen sammenheng verken administrativt eller kunstnerisk mellom gammel og ny festival. Vinterspill på Lillehammer vil ha et fokus på klassisk kammermusikk og vil rendyrke denne profilen 100 prosent, utdyper Erdal.

Han understreker at 2022-festivalen er en forsmak på festivalene som skal komme senere, og forteller at de vil gjennomføre tre konserter i løpet av lørdag 12. og søndag 13. februar 2022.

– Vi starter med en intimkonsert lørdag ettermiddag i Galleri Zink midt i Lillehammer sentrum. Senere på kvelden blir det festkonsert med strykekvartetten Opus13, klarinettist Björn Nyman og pianist Peter Friis Johansson i Kulturhuset Banken. Og på søndag blir det klassisk afterski-konsert i Nordseter fjellkirke! Vi håper mange avslutter skituren sin med en klassisk konsert i den flotte kirken.

Det blir musikk av Bach, Prokofjev, Dvořák, Haydn og Mozart under de tre planlagte konsertene på denne miniutgaven av festivalen, utdyper Erdal, som forteller at de ønsker å vise Lillehammerpublikummet at de vil presentere kammermusikk og kammermusikere på et internasjonalt toppnivå, og vise spekteret i typen lokaler de vil bruke til festivalen rundt om i byen.

Kvartetten Opus13, deres kontaktnettverk og repertoar er kunstnerisk kjerne i festivalen, forteller Erdal. Derfor har de valgt å ha færre artister og mer kvartett det første året, nettopp for «å introdusere seg og skape en relasjon med publikum», sier han.

Men det er ikke bare Lillehammer-publikummet festivalen retter seg mot:

– Vinterspill på Lillehammer har ambisjoner om å gjøre Lillehammer til et samlingspunkt for både publikum og utøvere med en forkjærlighet for kammermusikk. Ved å legge festivalen til vinterferietidspunktet for store deler av landet håper vi at tilbudet vil treffe også ut over Lillehammer og Østlandet, sier Erdal.