Seks komponister skal skrive nye verk til samisk og kvensk musikksatsing

Arktisk Filharmoni søkte nylig komponister til en større satsing på samisk og kvensk musikk. Nå er det klart hvilke seks som skal sette sitt kunstneriske preg på satsingen.

– Vi vil bidra til å øke kunnskapen om samisk og kvensk musikk på det klassiske feltet, sa Andreas Gundersen, kunstnerisk rådgiver i Arktisk Filharmoni til Ballade da vi intervjuet ham om satsingen sist høst.

Orkesteret har som mål å urfremføre seks nye verk i 2025, og fra 16 søknader har de nå plukket ut seks kandidater som skal skrive de nye verkene.

De utvalgte komponistene er Jon Øivind Ness, Irina Girunyan, Herborg Rundberg, Mathilde Grooss Viddal, Vegar Guleng og Vidar Josefsen.

– Samtlige har tilknytning til det nordlige, til den kvenske og samiske musikktradisjonen, men også til uttrykk fra andre deler av nordkalotten, forteller Gundersen. – Sammen representerer de et vidt og spennende spekter på tvers av både sjanger og kultur.

– Det er alltid vanskelig å plukke ut kandidater til et slikt prosjekt, og vi fikk inn veldig mange gode søknader. Kvalitet har vært det viktigste kriteriet, men også kreativitet og sammensetning av komponistene og historiene som blir fortalt har vært viktig. Vi er veldig stolte over alle komponistene vi skal presentere, og gleder oss til samarbeidet, fortsetter han.

– De utvalgte kandidatene har et høyt kunstnerisk nivå og viktige historier de ønsker å fortelle. Deres prosjekter er i tråd med orkesterets visjon om å fortelle historiene som finnes i det samiske og kvenske kjerneområdet, på godt og vondt. At det er bredde i historiene gjør meg spesielt glad, og jeg tenker det er et positivt tilskudd i forsoningsarbeidet som må gjøres i Norge i dag, utdyper Gundersen.

Programsjef i Arktisk Filharmoni, Catharina Bilsbak, håper orkesterets satsing på sikt vil bidra til en bredere representasjon av samisk og kvensk musikk på scener over hele verden:

– Vi har en sterk tro på at musikk kan skape dialog, forene og forsone. Å lese om gleden, stoltheten og tankene bak alle søknadene vi har mottatt gir oss stor tro på dette prosjektet. Vi får formidlet ny musikk og fortalt viktige historier til publikum i alle aldre, og så håper vi at noe av det som nå skapes vil skrive seg inn i historien og i et langsiktig perspektiv vil bidra til å øke representasjonen av det samiske og kvenske i orkestermusikken.

Juryen som har vurdert søknadene bestod av Andreas Gundersen, Catharina Bilsbak, Tim Weiss (kunstnerisk partner for Arktisk Filharmonis sinfonietta) og Yegor Shevtsov (gruppeleder piano).

Her følger Arktisk Filharmonis presentasjon av de seks utvalgte komponistene:

Irina Girunyan

Irina Girunyan er en norsk/russisk komponist bosatt i Alta hvor hun jobber som kantor i Alta og Talvik menigheter. De siste årene har hun skrevet satser til Sálbmagirji og Sálbmagirji II, nordsamiske samlebøker som ivaretar salmetradisjonen fra området, med samisk syngemåte og melodiføring. Irina har også skrevet flere kvenske korstykker til Vokal Nord.

Jon Øivind Ness

Jon Øivind Ness har studert gitar og komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han har komponert bestillingsverk for blant andre Trondheim Symfoniorkester og Oslo-filharmonien, og utgitt flere album. I 2010 vant han Spellemannsprisen for utgivelsen Low sammen med Oslo-filharmonien og Rolf Gupta. Jon Øivind Ness er også en ettertraktet arrangør, og arrangerte blant annet musikken da KORK gjorde sin hyllest til David Bowie i 2020.

Herborg Rundberg

Herborg Rundberg fra Kåfjord i Nord-Troms er komponist og pianist med både klassisk og rytmisk utdanning fra Musikkonservatoriet i Tromsø. Hun har skrevet bestillingsverk for blant andre Nordnorsk Jazzensemble og Riddu Riddu-festivalen, og gitt ut flere kritikerroste album med duoen Leagus. Herborg underviser også i piano og samisk/kvensk samspill ved Tromsø Kulturskole.

Vegar Guleng

Vegar Guleng har spilt piano og komponert siden han var rundt 6 år gammel. I tidlig voksen alder studerte han komposisjon privat hos Wolfgang Plagge, og deretter hos Morten Christophersen ved Universitetet i Oslo. Han har en master i komposisjon fra NTNU, og har siden studert under den belgiske komponisten Wim Henderickx. Vegar Guleng har skrevet musikk for både amatør- og profesjonelle ensembler i inn- og utland.

Mathilde Grooss Viddal

Mathilde Grooss Viddal har lenge tilhørt toppsjiktet av skapende og utøvende kunstnere på den norske musikkscenen, og vunnet prestisjetunge priser internasjonalt for sitt arbeid som komponist og arrangør. Hennes eget FriEnsemble har utgitt fem album som har mottatt strålende kritikker både internasjonalt og her hjemme. Mathildes musikk kjennetegnes av en åpenhet på tvers av sjanger- og kulturgrenser i det hun kaller «verdensmusikk i samtidsjazz-format».