Årets verk 2022 – Natasha Barret, Jon Øivind Bylund Ness, Ingfrid Breie Nyhus

Årets verk 2022 gikk til fra venstre Natasha Barrett, Jon Øivind Bylund Ness og Ingfrid Breie Nyhus. (Foto: Beate Styri / Norsk Komponistforening)

Årets verk-prisen til Ingfrid Breie Nyhus, Natasha Barrett og Jon Øivind Bylund Ness

28.04.2023
Guro Kleveland

Tre komponister, tre verk, tre priser. Gjennom Årets verk-prisen vil Komponistforeningen løfte fram tre fremragende verk med særskilte kvaliteter.

Årets verk-prisen ble delt ut torsdag kveld under en konsert med Kringkastingsorkestret (KORK) i NRK Store Studio, som har vært Norsk Komponistforenings samarbeidspartner for Årets verk-arrangementet i år.

Prisen ble første gang delt ut i 1965, den gang og i flere år framover delt ut til én komponist og ett verk. Prisen har hatt ulike varianter gjennom tiårene, i en del år har den ikke vært delt ut, men i fjor ble den gjenopptatt som en pristrio til tre likeverdige vinnere.

– Komponistforeningen deler nå ut tre likeverdige priser med et ønske om å vise nettopp noe av denne spennvidden – og uttrykksviljen – kraften – som finnes blant norske komponister, gjennom å løfte fram tre fremragende verk med særskilte kvaliteter, som hver på sin måte representerer en del av vår samtid, sier styreleder i Komponistforeningen, Jørgen Karlstrøm, i en pressemelding om årets prismottakere.

Det kom inn over 100 forslag til Årets verk 2022, opplyser Komponistforeningen, 20 av dem ble nominert og komponistene Ingfrid Breie Nyhus, Natasha Barrett og Jon Øivind Bylund Ness ble de tre vinnerne av Årets verk-prisen og hvert sitt stipend på 50 000 kroner.

Dette er verkene som vant, her med omtaler fra juryen:

«Slåttepiano II» av Ingfrid Breie Nyhus
«Gjennom Nyhus’ nære forhold til både feleslåttradisjonen og den klassiske klavertradisjonen er hun i ferd med å skape sin egen sjanger av klavermusikk. Verket trekker linjer til minimalisme i tillegg til både jazzens og kunstmusikkens bearbeidelser av folkemusikk i Skandinavia. Likevel finner komponisten nye veier og rom i et område man skulle tro var godt kartlagt allerede. Dette er suggererende, vakkert, konsentrert og meget kyndig utført.»

Verket ble urfremført med albumslipp under Ultima 2021 på Riksscenen i Oslo.

«Altered States 1 & 2: Coastal Waters & A Forest of their own» av Natasha Barrett
«Verket tar lytteren med inn i et tiltrekkende vakkert lydlandskap der elementer fra stemmer og feltopptak langsomt bearbeides og transformeres elektronisk mot stadig nye sammenhenger. Komponisten håndterer materialet sitt varsomt og subtilt, og med sin store kyndighet visker hun ut grensene mellom de opprinnelige lydkildene. Verket framstår som dypt, rikholdig og konsentrert på samme tid.»

Bestilt av vokalensemblet Nordic Voices og urfremført i 2021 på VoxLAB VårFEST ’21 av Nordic Voices og Electric Audio Unit. Verket ble også fremført på første konserten i PÅ!-serien på MUNCH i 2022.

Les Ballades dekning av VoxLab 2021 og Natasha Barrets verk i VoxLab: Flerdimensjonell stemmefest del 1 og VoxLab: Flerdimensjonell stemmefest – del 2

«Rawgabitting» av Jon Øivind Bylund Ness
«Rawgabitting er en intens, festlig og energisk klaverkonsert. Klaverets uvanlige stemming er brukt med både kyndighet og lidenskap. Orkesterbehandlingen er solid. Verket er på mange måter rapsodisk, men har likevel sin tydelige identitet. Dette er sprudlende musikk, full av musikalske sitater og overraskelser. Komponisten byr virkelig på sin humor og uforutsigbare ideverden.»

Verket ble urfremført av pianisten Sanae Yoshida og Kringkastingsorkestret med dirigent Petr Popelka i 2021.

Juryen har bestått av den japanske dirigenten og komponist Rei Munataka, kritikeren Maren Ørstavik, den finske komponisten Antti Auvinen og musikkfaglig utvalgs leder Morten Christophersen.

 

