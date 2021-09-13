Oppretter tankesmie for kunst og kultur

En rekke kunstnere og kulturarbeidere har gått sammen om initiativet KRAFT, en tankesmie for kunstens og kulturens funksjon i samfunnet. – Dette er et initiativ basert på et erkjent, erfart behov, sier musiker og initiativtaker Solveig Slettahjell til Ballade.

Initiativtakerne jobber for en uavhengig og selvstendig tankesmie som samler folk fra et bredt kulturfelt, aktører fra alle kunstarter, kulturarbeidere, institusjoner, organisasjoner, akademia, media, skole og frivillighet. Målet er å være en tydelig stemme i offentligheten, både i det politiske feltet og i media, heter det i pressemeldingen.

Tiltaket har foreløpig fått noe økonomisk støtte fra den private stiftelsen Fritt Ord, og jobber for ytterligere finansiering. En arbeidsgruppe ledes av musiker og komponist Solveig Slettahjell, som også hadde ideen til tankesmia.

– Arbeidsgruppa jobber utelukkende på dugnad. Det vi har av midler bruker vi på innspillsmøter og møteplasser for debatt og diskusjon flere steder i landet, og vi håper å få til fire slike gjennom høsten, forteller hun til Ballade.

Arbeidsgruppa består av professor i kultursosiologi ved Norges musikkhøgskole, Sigrid Røyseng, Solveig Slettahjell, professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, Øivind Varkøy, og Tone Østerdal, kulturarbeider og daglig leder i Norske Konsertarrangører.

Initiativ som kommer innenfra

– Kulturfeltet er et løsningsorientert felt som er vant til å håndtere usikkerhet, men den usikkerheten vi har levd med under pandemien har vært mer grunnleggende. Det har gjort at reorienteringen og jakten på løsninger også har blitt mer grunnleggende. Vi trenger at kunstens og kulturens samfunnsoppdrag får sterkere feste i folks bevissthet og i den offentlige samtalen. Det var slik tanken om en tankesmie for kunst og kultur starta – basert på et erkjent, erfart behov.

– Det at initiativet kommer innenfra håper jeg kan være med på å verifisere tiltaket, gjøre at kunst- og kulturfeltet kan omfavne ideen, utdyper Slettahjell. – For vi vil ha med det brede kunst- og kulturfeltet. Vi skal ikke representere bare en flik av det, dette initiativet skal være til for at et bredt kunst- og kulturliv kan melde inn deres behov, og være med på å bygge grunnlaget for tankesmias arbeid i og for feltet. Vi trenger ikke uten videre nok en organisasjon på kunstfeltet – det må enes om at tankesmia er et viktig initiativ, understreker hun.

En støtte for hele kunst- og kulturfeltet

Målet med tankesmia KRAFT er å bidra til faglig forankret legitimering av kunstens samfunnsoppdrag, til økt kunnskap om og sterkere forståelse for kunst og kultur, skriver initiativtakerne. Tankesmia skal synliggjøre, dokumentere og diskutere kunsten og kulturen som fenomen, profesjon og samfunnsaktør. Videre har de et mål om å være en operativ tankesmie fra nyttår av.

På sikt er målet at tankesmia skal være en støtte for hele feltet, forteller initiativtakerne, «en ressurs som følger med i den offentlige samtalen og selv er en tydelig stemme». Ambisjonen er at tankesmia også skal initiere forskning, bidra med analyser og levere rapporter om kulturfeltets samfunnsmessige betydning.

– Det er et veldig inspirerende og spennende arbeid, og vi ser nå fram til å fortsette samtalene med representanter fra et bredt kulturfelt og høre deres innspill, sier Slettahjell.

Disse står bak initiativet:

Solveig Slettahjell, musiker og initiativtaker, Leif Ove Andsnes, musiker, Nosizwe Lise Baqwa, musiker og skuespiller, Ane Dahl Torp, skuespiller, A K Dolven, billedkunstner, Dag Johan Haugerud, filmregissør og bibliotekar, Karoline Krüger, skuespiller og musiker, Ruth Lillegraven, forfatter, Sigmund Løvåsen, forfatter, Guro Nagelhus Schia, danser og kunstnerisk leder, Odd Nordstoga, låtskriver og musiker, Lars Ø Ramberg, billedkunstner, Tom Remlov, filmprodusent, teatersjef og operadirektør, Sigrid Røyseng, professor i kultursosiologi, Toni Usman, skuespiller og regissør, Øivind Varkøy, professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, Rolf Wallin, komponist, Ingrid Weme Nilsen, dramaturg, Bugge Wesseltoft, musiker, Tone Østerdal, kulturarbeider.