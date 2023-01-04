Kulturjournalist Erik Jacobsen: En insisterende og engasjert rebell

Kulturjournalist Erik Jacobsen er død, 55 år gammel. Han har satt dype spor etter seg, blant medmennesker og i kulturlivet.

Flere kjente stemmer i norsk kulturliv har skrevet egne minneord i sosiale medier gjennom det siste døgnet om journalisten, produsenten og programlederens bortgang. Tirsdag formiddag kom en offisiell melding fra NRK om at kulturjournalist Erik Jacobsen var død, 55 år gammel. Jacobsens familie offentliggjorde tirsdag kveld at dødsårsaken var akutt hjertestans, og at han ble funnet i sitt hjem.

Erik Jacobsen jobbet i NRK i 27 år, og medvirket til å lage blant annet radio- og tv-programmer som «Midt i musikken», «Bak lydmuren», «Kulturoperatørene», «Kulturnytt», «Radioselskapet», «Sommer i P2», «Kulturhuset» og «Studio 2». I NRKs melding sier rikskringkastingens kulturredaktør, Ingerid Nordstrand, at det er en særegen journalistisk stemme som har gått bort altfor tidlig:

– Erik Jacobsen var en strålende kulturjournalist som i en lang karriere i NRK formidlet blant annet musikk og billedkunst med vidd og stort engasjement til radiopublikummet.

Jacobsen sluttet i NRK i 2021. Samme år overtok han produksjonen av Kunstavisens podkast, og i et innledende intervju med nettstedet forteller Erik Jacobsen om sin egen bakgrunn i musikken:

– Jeg (…) var liksom et vidunderbarn på piano i en periode. Jeg begynte å ta pianotimer på Barratt-Due Musikkinstitutt da jeg var rundt fem år gammel. Et høydepunkt i så måte var å spille «Ballade Pour Adeline» sammen med Richard Clayderman i Oslo Konserthus. Da var jeg 12-13 år gammel.

«Siden ble jeg ødelagt av populærmusikken,» forteller han videre i intervjuet, da han spilte med ulike band, fra YM:Stammen til å være oppvarmer for Turboneger. Rundt 1990 startet journalist- og reporterkarrieren hans, i Radio Nova og NRK:

– Jeg begynte i Radio Nova rundt 1990 – det var på den tiden alle var opptatt av grunge. Jeg insisterte på å lage klassisk musikkradio i Radio Nova med tunge innslag av samtidsmusikk. Da jeg begynte i NRK P2 var musikkredaksjonen klassisk tung, og som den rebellen jeg var, startet jeg umiddelbart opp det første dybdeprogrammet om populærmusikk, Bak lydmuren. Det gjorde jeg sammen med professor i musikkvitenskap, Anne Danielsen og journalist Nazneen Khan-Østrem. Jeg lagde også det første programmet med Black Metal i P2 og gjorde dessuten en kombinert musikk- og kunstreportasje med gutta i rapgruppa Warlocks. De hadde en dom på seg for grafitti og vi møttes på Oslo S der vi snakket om subkulturer og estetikken rundt grafitti på tog.

I 2000 viste NRK dokumentar-miniserien Erik Jacobsen stod bak, «Tonekunst og unoter”, om framveksten av modernismen i norsk musikkliv fra 1960-tallet til millenniumskiftet. Ballade gjorde et intervju med Jacobsen i forbindelse med miniserien, der han snakker om det kulturelle vakuumet han mente kunstnere og norsk kulturliv anno 2000-tallet levde i:

— (…) dagens komponister [har] ikke lenger den samme provoserende kraft som det man hadde i de harde sekstiårene. Man har et langt mer dempet moderne uttrykk, man er ikke nødvendigvis opptatt av provokasjon for provokasjonens skyld lenger. Og det klart at når man er blitt så institusjonalisert og veletablert som man er, så har man kanskje ikke behov for den oppmerksomheten heller.

Samfunnsdebatten har altså stilna av, og er på eit mykje mindre engasjerande nivå no enn på sekstitalet, meiner Jacobsen:

— Så lenge man har det bra, slutter man å skrike så skrekkelig høyt. (…) Og det er her man ikke følger noe særlig opp i miljøet, jeg synes mange norske kunstnere generelt er slappe, de kunne engasjert seg mye mer. I Norge i dag lever vi i et kulturelt vakuum fordi vi har det så godt. Det er ikke det at man unner folk å sulte, men det gjør noe med engasjementet ditt, seier Jacobsen.

Erik Jacobsen bidro også med et kapittel i Ny Musikks bok Lyd og ulydighet: Ny Musikk siden 1938 (2016); «Ny Musikk på TV». Kapittelet kan leses på Ny Musikks hjemmesider.