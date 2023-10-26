Arktisk Filharmoni vil styrke samisk og kvensk i klassisk musikk

– Vi vil bidra til å øke kunnskapen om samisk og kvensk musikk på det klassiske feltet, sier Andreas Gundersen, orkesterets nye kunstneriske rådgiver.

Andreas Gundersen er kunstnerisk rådgiver for samisk og kvensk musikk, en nyopprettet stilling i Arktisk Filharmoni. Verdens yngste og nordligste profesjonelle orkesterinstitusjon, med besøksadresser i både Tromsø og Bodø, har som mål å styrke og utvikle repertoar for orkester- og ensembler, og søker nå komponister til å utvikle ny musikk for ensemble med samisk/kvensk forankring.

Det å øke kunnskapen om samisk og kvensk musikk på det klassiske feltet er en viktig del av jobben med å utvikle repertoaret, og er et arbeid institusjonen begynte for ti år siden.

Arktisk Filharmoni erkjente at de trengte en annen type kompetanse enn den som allerede fantes internt, og ansatte sist vår Andreas Gundersen – en ressurs som vil bidra til å styrke dette arbeidet i orkesteret:

– Av den kunsten som skapes i dag vil noe skrive seg inn i historien, og i et langsiktig perspektiv vil det bli en økning av orkestermusikk med samisk og kvensk musikk utgangspunkt på verdens musikkscener, dersom det skapes mer, sier direktør Tor Lægreid i et intervju på orkesterets hjemmesider. – Dette er et arbeid som vi påbegynte tilbake i 2013, og som vi nå ser for oss vil tas inn i en ny fase med Andreas hos oss.

– Vi ønsker å etablere flere koblinger mellom det samiske, kvenske og norske musikkmiljøet, og se på hvordan vi som institusjon kan bidra til at det skapes verk og prosjekter fremover. Så er det en mer langsiktig dimensjon, som handler om at vi gjennom å skape møteplasser og dele kunnskapen sakte, men sikkert skal endre fremtiden, poengterer direktøren.

Et ledd i denne satsningen er prosjektet «Ny samisk/kvensk musikk for ensemble».

– Arktisk Filharmoni har i en årrekke samarbeidet med mange samiske og kvenske kunstnere og institusjoner, forteller kunstnerisk rådgiver Andreas Gundersen. – Nå vil vi intensivere og systematisere arbeidet med å utvikle et område som historisk ikke har vært satset på nasjonalt. Ikke minst skal dette bidra til å få fortalt de historiene som ellers ikke blir fortalt.

– Derfor søker vi nå komponister bosatt i Norge til et samarbeid med mål om å utvikle ny musikk for ensemble med samisk/kvensk forankring, forteller han videre.

– Prosjektet har som mål å bestille fire nye verk for ensemble som skal urfremføres i 2025. Man kan søke om prosjekt alene som komponist, eller som komponist i samarbeid med en utøver, utdyper han. – Prosjektet vil i første omgang bestå av en utlysningsprosess, og dernest et fagseminar med samisk/kvensk tematikk i Stormen Konserthus i Bodø, i oktober 2024. Urfremføring med musikere fra Arktisk Filharmoni er berammet til 2025.

Andreas Gundersen er selv både komponist, pianist og festivalsjef. I alle sine roller er han svært engasjert i å løfte og synliggjøre det samiske og kvenske kulturlivet, forteller han i intervjuet Arktisk Filharmoni gjorde med ham ved ansettelsen.

– Som musiker og komponist har jeg jobbet mest innenfor samtidsmusikken, og jeg har blant annet vært solist med BIT20 og skrevet musikk for Ensemble Ernst. Jeg har også jobbet målrettet mot å styrke det samiske kulturlivet på flere området, både gjennom organisasjonsarbeid og utviklingsarbeid.

– Nå er jeg blant annet festivalsjef for Eddemannak musikkfestival i Varangerbotn, driver eget firma og plateselskap med Ann Jorid Henriksen og jobber i kulturskole som pianolærer og tekniker. For meg er det viktig å bidra med min kompetanse som musiker og komponist for å få gjennomført nye prosjekter som stimulerer til vekst i kulturlivet nordpå.

Gundersen har også jobbet mye med å komponere, produsere og gi ut ny samisk musikk av både uetablerte og etablerte samiske artister, uavhengig av sjanger, opplyser han i intervjuet. Og at et resultat av dette har vært både første- og annenplass i Sámi Grand Prix, i henholdsvis 2023 og 2022.

Søknadsfristen for «Ny samisk/kvensk musikk for ensemble» er 15. desember 2023. Les hele utlysningen på Arktisk Filharmonis hjemmesider, med informasjon om prosjektet og søknadens innhold.