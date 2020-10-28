Fest for Kirsten Flagstad i Operaen

Operasanger Kirsten Flagstad, med en stemme som «flytende gull på fløyel» og gyllen stjerne på Hollywoods Walk of Fame, feires rundt om i landet denne høsten. Det er 125 år siden «århundrets stemme» og landets første operasjef ble født, og fredag 30. oktober feires Flagstad med festkonsert i Operaen.

Norges store internasjonale operasanger og landets første operasjef blir feiret over hele landet i anledning 125-årsdagen for hennes fødsel. Den Norske Opera & Ballett markerer jubileet med en konsert fylt av arier som var del av livet og karrieren hennes, forteller de i en pressemelding.

Kirsten Flagstad er den eneste nordmannen på Hollywood Walk of Fame, ved siden av Sonja Henie. Ikke bare var hun Norges første operasjef, hun var også en operasjef som aldri hevet lønn, men som selv lønnet fem sangere og ga norsk opera internasjonal interesse.

Den amerikanske operasangeren Jessye Norman omtalte stemmen til Kirsten Flagstad som «flytende gull på fløyel». Den samlet 10 000 mennesker på Frogner Stadion i 1939 og 200 000 på Grand Stadion i Chicago i 1940, og den reddet Metropolitan operaen fra konkurs i de harde 30-åra.

– Opplevelsen av å høre Flagstads unike stemme for første gang sitter fortsatt i meg. Stemmen formes av den vi er og det vi har opplevd – den er noe av det mest personlige vi har. Nå skal vi i Nasjonaloperaen feire musikeren og personen Flagstad i en konsert med en rekke ulike og sterke stemmer. De framfører musikk som spenner over forskjellige stiler og tider, og som på den måten speiler Flagstads varierte liv og karriere.

Det sier Randi Stene, nåværende operasjef og konferansier under festkonserten for Kirsten Flagstad, på Hovedscenen i Operaen fredag 30. oktober.

På scenen står sopranene Elisabeth Teige, Birgitte Christensen, Renate Ekerhovd, Eli Kristin Hanssveen og Marita Sølberg, mezzosopran Astrid Norstad, tenor Henrik Engelsviken og baryton Yngve Søberg, sammen med Operakoret og Operaorkestret, under ledelse av dirigent Kirill Karabits, opplyser Operaen.

Publikum får blant annet oppleve utdrag fra Eugene D’Alberts opera Lavlandet, som Flagstad debuterte med på Nationaltheatret i 1913; glansnummeret «Didos klagesang», som hun sang ved avskjedskonserten i 1953, og Beethovens «Ode til gleden» fra Symfoni nr. 9 som avslutter kvelden – som en hyllest til både Flagstad og til Ludwig van Beethoven selv, som feirer 250 år i år.

Festkonserten for Kirsten Flagstad skjer på Hovedscenen i Operaen fredag 30. oktober. Konserten sendes også direkte i NRK Klassisk (radio) samme kveld kl. 19.00 (sendingen starter kl. 18.00).