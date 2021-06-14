Moddi som pilegrim: Musikken blir til mens han går

– Jeg ønsker å gå pilegrim for å konfrontere ubehaget. Det sier Moddi som skal gå fra Oslo til Trondheim – og samtidig skrive bestillingsmusikk til festival.

– Jeg får angst bare ved tanken, innrømmer artisten Moddi, som i sommer skal gå pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim. Så skal han levere musikk – skrevet underveis – til Olavsfest 2021.

Visesanger Moddis reiserute sommeren 2021 kan trygt kalles annerledes, skriver manageren hans i selskapet Indianer i en pressemelding.

Olavsfest skal lenge ha tenkt på å be en artist gå pilegrimsleden mellom Trondheim og Oslo. Valget falt på Moddi, en artist som de beskriver som en som har vist stor evne til refleksjon og bevissthet for verden rundt seg. Selv om Moddi umiddelbart tente på ideen, innser han at vandringen vil bli både anstrengende og skremmende.

34-åringen Moddi vil gi plass til de lange tankene, og peker på at de kanskje er blitt ubehagelige for oss:

– Alle distraksjonene vi omgir oss med i hverdagen er noe vi bruker aktivt for å slippe unna, tror jeg. 2020 ble året jeg gikk til psykolog for første gang. Jeg betalte noen for å hjelpe meg å tenke disse store tankene. Og nå kaster jeg meg ut i en vandring hvor de store tankene er selve gulroten. Det er nettopp derfor jeg ønsker å gå pilegrim, for å konfrontere ubehaget i det hele, sier han.

Olavsfest har også gitt Moddi et annet oppdrag: I løpet av turen skal han lage årets bestillingssalme i tråd med festivalens tema: Rettferdighet.