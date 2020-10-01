Oboisten Brynjar Hoff 80 år

«Vår musikalske verdens-eminens», som den legendariske journalisten og forfatteren Arne Hestenes kalte Hoff i et intervju, fyller 80 år i dag. Her kan du lese litt om livet hans som musiker og livskunstner i anledning dagen.

Brynjar Hoff begynte å spille obo som 10-åring, og ble profesjonell musiker alt som 15-åring, da han ble solooboist i Trondheim Symfoniorkester & Opera og senere Trondheim Kammerorkester. Unggutten fra Orkdal i Trøndelag flyttet til Oslo i 1958, og ble ansatt i orkesteret ved Den Norske Opera da den startet opp i 1959.

Det var selveste Kirsten Flagstad som ansatte Hoff i Operaorkesteret, og i et intervju med Dagbladet Magasinet i 2003 omtalte Hoff åpningen av Den Norske Opera som et av de største øyeblikkene han hadde opplevd: – Da Kirsten Flagstad kom fram i sin flotte kjole med alle sine ordener og med sin vidunderlige stemme og holdt den flotteste åpningstale jeg har hørt i mitt liv. Det kommer jeg aldri til å glemme. Ingen person har imponert meg så meget.

I et annet intervju med Dagbladet, tilbake i 1988, intervjuer journalist og forfatter Arne Hestenes Brynjar Hoff om «den forfinede avstressende romantikk som Hoffs kresne sølvtoner formidler», etter at den samme avisen har anmeldt oboistens siste plate til da, A Little Light Music.

Hoff var nokså indignert over anmeldelsen, og betegner den i følge Hestenes «som så uforskammet, uintelligent og pøbelaktig at det etter hans snerrende oppfatning bare er i Norge at sånt kan skje». Musikkritikk er et felt i musikklivet Ballade vier mye tid og plass til. Her gjengir vi et par sitater fra intervjuet, både som direkte skildringer fra en kunstners egen opplevelse av en særskilt anmeldelse, og som en måte å vise kritikkens bestandige aktualitet på:

BH: – Jeg har tatt på meg bare utenlandske ting, som en slags demonstrasjon, i den hensikt å rispe av meg mitt raseri, min skuffelse, min irritasjon over norsk smålighet. Over en kritikk som er en remse av faenskap, preget av mangel på kjærlighet til musikk og evne til å oppleve den. Hvordan man kan slippe til slik jappe-journalistikk, som avdekker en bakgrunn som er null, null og atter null.

AH: – Men De som er kunstner på verdensnivå, som har spilt i Carnegie Hall og ellers verden rundt med de største dirigenter og for øvrig er neddynget med de mest smigrende tilbud fra topporkestre kloden over. Hvorfor sender De ikke kritikken tilbake med samme ord som en amerikansk musiker gjorde en gang: «Jeg sitter nå på husets minste sted og leser Deres anmeldelse. Foreløpig holder jeg avisen i hånden.»

BH: – Dette er en light music-plate. Jeg har brukt år for å finne fram til melodiene og til å plukke ut de fineste musikerne, og selv om det dreier seg om musikk som er, kan jeg si lett ‘tilgjengelig’, er den ikke mindreverdig av den grunn.

Sitatene er fra intervjuet Arne Hestenes gjorde med Hoff for Dagbladet 4. januar 1988, og er hentet fra Brynjar Hoffs hjemmeside.

Bildet over er et stillbilde fra programmet «Musikalsk mellomspill med Brynjar Hoff» på NRK i 1992. Programleder var Eyvind Solås, og medvirkende musiker var Arnhild Vik. Her kan du se hele programmet fra NRKs arkiv.

I 2019 ga Lawo Classics ut CD-boksen The Art of Brynjar Hoff, med hele ni CD-er som samler Hoffs 70 år lange musikerliv. I heftet som følger CD-boksen omtales Hoff som en legende i norsk musikkliv, og en som «er kjent for sin vakre tone og musikalitet» med et repertoar som omfatter «nesten alt fra barokk til samtidsmusikk». Videre forteller Lawo Classics at han var en av de mest sette klassiske artistene på TV gjennom en årrekke og en av landets mest aktive musikere på konsertscener rundt om, og at han var en av de få utvalgte norske musikerne som både var solist og gjorde innspillinger med English Chamber Orchestra og London Philharmonic Orchestra. I 1981 ble Brynjar Hoff kåret til Årets Musiker av Norsk Komponistforening for sitt arbeid for å fremme norsk samtidsmusikk.

Han var å høre overalt, forteller Lawo Classics, i konserthus, på CD-opptak, på radio, i TV og i filmer, og poengterer at hans «åpne sinn til all musikk gjorde ham til en etterlengtet artist, også innen jazz og underholdningsmusikk».

Klassekampen hedret nylig Hoff med en helsides hilsen i anledning dagen, ført i pennen av musikkjournalist Arvid Skancke-Knutsen. Ballade har fått tillatelse av artikkelforfatter og Klassekampens featureredaktør til å sitere og lenke til hilsenen de publiserte 25. september i år:

Fra 1985 konsentrerte Brynjar Hoff seg om arbeidet som frilansmusiker. I 2003 ga han sin avskjedskonsert i Gamle Logen, syv år etter sin forrige konsert, og etter at helsen hadde begynt å skrante. Det var en begivenhet folk gikk mann av huse for å oppleve. I et intervju fortalte han: «Jeg passer ikke inn i det norske lynnet der alle skal være like, der man skal trå forsiktig og jatte med. Jeg vil bare gå på scenen, spille fra hjertet, og etterpå kan jeg like gjerne gå på Postkafeen og ta en øl med vanlige folk.» Han hadde da alt vært bosatt i Thailand en tid, ifølge Dagbladet som «buddhist og motorsyklist». Brynjar Hoff mottok Spellemannprisen alt i 1973. Senere har det blitt Oslo bys kunstnerpris og Rolf Gammleng-prisen – og ikke minst Kongens fortjenstmedalje i gull. Folkets fortjenestemedalje hadde han da for lengst fått, ikke minst gjennom sine populære opptredener via radio og fjernsyn.



Ballade gratulerer jubilanten med dagen!