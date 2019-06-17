Kirsten Flagstad Festival: Opera for alle

Hamar fylles av opera for hele familien i en hel uke.

Søndag kveld åpnet Kirsten Flagstad Festival i Hamardomen, med konserten «Fra Villemann og Magnhild til Richard Wagner». Åpningskonserten tok for seg musikk fra middelalderen og klassiske sanger med tema fra samme tidsepoke.

Kirsten Flagstad Festival varer til og med 23. juni, og foruten konserter på arenaer i hele Hamar inneholder festivalen også foredrag, dokumentarfilmer, samtaler og utstillinger. Festivalen skal ifølge formålsparagrafen gjøre Flagstad og musikkformen og tradisjonen hun representerer mer kjent, og bidra til at opera og klassisk musikk vinner nytt publikum.

Musikk for hjertet

– «Opera er ikke noe for meg», er det mange som sier, sier festivalsjef Gjøril Songvoll.

– Vi i Kirsten Flagstad Festival våger å påstå at opera er for de aller fleste. Du må få det nært på for å kjenne på trøkket det er i den menneskelige stemmen, og kraften det er i musikken og alle følelsene man opplever i opera. Opera er en musikkform for hjertet, ikke hodet, forteller hun.

Hva slags publikum treffer dere i dag, og har dere merket en økning i tilfanget?

– Det var publikumsrekord i fjor, sier Songvoll. – Vi når nok mest av den eldre garde, men vi ønsker absolutt alle velkommen og tror mange som ikke før har hørt opera vil oppdage at de liker det når de bare opplever det live.

Høydepunkter for alle

Et av høydepunktene Songvoll trekker fram fra årets program er «Operafest på Stortorget», en gratis konsert for alle. Konserten er med Forsvarets musikkorps, dirigert av Jørn Fossheim, og med Håkon Kornstad, Yngve André Søberg, Hege Gustava Tjønn og Tone Kummervold som solister.

«Gullrekka» i Hamar kulturhus er et annet høydepunkt. Festivalsjef Songvoll kaller det en «festaften med operaperler på løpende bånd», med «glitrende solister og koret Damenes Aften, med dirigent Erland Dalen, som gir publikum en reise i operaens verden». Det musikalske følget er ved Mjøsmusikk, forteller Songvoll, og Thomas Ruud, Siri Kval Ødegård og Jørgen Backer er solister.

«Kirana – barnas operaprosjekt» er en forestilling for og med barn, og spilles lørdag 22. juni. De medvirkende er barn fra kulturskolene i Stange, Løten og Hamar, foruten dansere fra organisasjonen PS Dance og prosjektet TILT. Musikken, dansen og kunsten i forestillingen er laget av barna selv, gjennom workshoper og samarbeid med utvikleren av prosjektet, den maltesiske komponisten Ruben Zahra og hans team fra Malta.

Fredag 21. juni er det gratis opera for barn på Stortorget, med «Askeladden og de gode operahjelperne», en forestilling som er spilt for tusenvis av barn og som ifølge festivalsjefen slår godt an hos både barn og voksne.

