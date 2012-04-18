Svein H. Karlsen trer til side i Namsos Rock City.

Svein H. Karlsen slutter som daglig leder i Rock City Namsos, melder ressurssenteret i en pressemelding.

— Nå som Rock City er over i ordinær drift, mener jeg utvikling av ressurssenteret og det bransjespesifike innholdet må prioriteres. Jeg har sett meg i speilet, og kommet fram til at jeg ikke er rette person til å utvikle denne delen av prosjektet. Jeg har ikke nødvendig erfaring og kompetanse til å utvikle det nasjonale ressurssenteret for pop og rock. Det mest ansvarlige er da å tre til side, til fordel for nye krefter med nødvendig ballast, sier Karlsen.

Arbeidet med å finne en etterfølger er allerede i gang, melder Rock City.