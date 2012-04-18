Bransjen

Slutter som daglig leder

Publisert
18.04.2012
Skrevet av
- Red.

Svein H. Karlsen trer til side i Namsos Rock City.

Svein H. Karlsen slutter som daglig leder i Rock City Namsos, melder ressurssenteret i en pressemelding.

— Nå som Rock City er over i ordinær drift, mener jeg utvikling av ressurssenteret og det bransjespesifike innholdet må prioriteres. Jeg har sett meg i speilet, og kommet fram til at jeg ikke er rette person til å utvikle denne delen av prosjektet. Jeg har ikke nødvendig erfaring og kompetanse til å utvikle det nasjonale ressurssenteret for pop og rock. Det mest ansvarlige er da å tre til side, til fordel for nye krefter med nødvendig ballast, sier Karlsen.

Arbeidet med å finne en etterfølger er allerede i gang, melder Rock City.

Namsos Rock City, pianoillustrasjon

– For hele landet

Rock City i Namsos går inn i sitt første hele driftsår. Hva kan den nye nasjonale kompetanseinstitusjonen tilby?

Detalj fra Errol Fyrileivs statue av Åge Aleksandersen utenfor Rock City Namsos

Lekkasje i Rock City

Herren straffer på stedet.

Styreleder i NTE Bjørnar Skjevik og Namsos Rock City sjef Svein H. Karlsen

Private penger lar vente på seg

Snart har vi tre opplevelsessentre for musikk. Foreløpig er det bare ett av dem som har funnet en hovedsponsor.

Rock City leter etter leder

Namsos Rock City utsetter lederjakten til januar.

Ny ledelse i Rock City

Nasjonalt ressurssenter med økonomisk smell og ny daglig leder.

To millioner til Rock City

Får ekstra midler på neste års statsbudsjett.

Eivind Aarset fikk Buddyprisen

Buddy-prisen 2021 til gitarist Eivind Aarset: – Har av og til lurt på hva i all verden jeg holder på med

– Det å få denne anerkjennelsen fra mine egne kunne knapt passet bedre!, sa en glad prisvinner da han mottok...

Blåmann Blåmann bestod av Odd Nordstoga, Asgaut H. Bakken, Silje Hegg og Lars Underdal. Platecoveret fra 2001 ble designa av Magnus Rakeng.

Frå CD til Spotify til LP?

KRONIKK: Er du ein av dei som set pris på å få tilgang til ein slått eller eit stev på...

Lubna Jaffery presenterer i dag et forslag til statens kulturbudsjett på 24,5 milliarder kroner.

Statsbudsjett 2024: Regjeringa legger hovedøkningene andre steder enn musikk

Kulturministeren sier hun har fått mer å rutte med til sine ansvarsområder.