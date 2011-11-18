Lekkasje i Rock City

Herren straffer på stedet.

Trønder-Avisa melder fredag at vannlekkasjer på Namsos Rock City kan ha vært et resultat av sabotasje. Tre trykktestede vannrør sprakk på samme sted, over datarommet, i timene før og etter at Rock City åpnet fredag 11. november.

— Én vannlekkasje kan oppstå. Men det som har skjedd her er helt utrolig, sier daglig leder i rørleggerfirmaet som har jobbet med bygget.

Svein H. Karlsen, daglig leder i Rock City Namsos, demper overfor Ballade sabotasjeryktene.

— Vi har ikke noe mer grunnlag for å spekulere i den retning. Nå er vi først og fremst glade for at vi ikke fikk skader på historisk materiale. Det skal gjennomføres tiltak som sikrer serverrom og tavlerom for fremtiden, og kartlegge skadene vi er påført.

— Sett herfra virker saken opplagt. Det , det var , og nå dette i Namsos. All denne leflingen med djevelens musikk straffer seg åpenbart. Angrer du dine synder?

— Jeg skjønner at det kan trekkes noen konklusjoner, ja. En skal alltid angre sine synder, selv om jeg ikke akkurat kan se at vi har vært den slemmeste gutten i klassen. Men om det kan hjelpe oss fremover, kan jeg godt gjøre det, sier Karlsen.