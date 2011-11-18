Populærmusikk

Lekkasje i Rock City

Publisert
18.11.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

Herren straffer på stedet.

Trønder-Avisa melder fredag at vannlekkasjer på Namsos Rock City kan ha vært et resultat av sabotasje. Tre trykktestede vannrør sprakk på samme sted, over datarommet, i timene før og etter at Rock City åpnet fredag 11. november.

— Én vannlekkasje kan oppstå. Men det som har skjedd her er helt utrolig, sier daglig leder i rørleggerfirmaet som har jobbet med bygget.

Svein H. Karlsen, daglig leder i Rock City Namsos, demper overfor Ballade sabotasjeryktene.

— Vi har ikke noe mer grunnlag for å spekulere i den retning. Nå er vi først og fremst glade for at vi ikke fikk skader på historisk materiale. Det skal gjennomføres tiltak som sikrer serverrom og tavlerom for fremtiden, og kartlegge skadene vi er påført.

— Sett herfra virker saken opplagt. Det , det var , og nå dette i Namsos. All denne leflingen med djevelens musikk straffer seg åpenbart. Angrer du dine synder?

— Jeg skjønner at det kan trekkes noen konklusjoner, ja. En skal alltid angre sine synder, selv om jeg ikke akkurat kan se at vi har vært den slemmeste gutten i klassen. Men om det kan hjelpe oss fremover, kan jeg godt gjøre det, sier Karlsen.

Rockheim brenner

Adressa.no melder at det brenner i Rockheim på Brattørkaia i Trondheim.

Popsenterets urørt avdeling

Klar, ferdig, pop

En måned før åpning av Popsenteret er en ting helt sikkert: De kommer til å få kjeft.

Gode tall for Rockheim

Populært besøksmål.

Slutter som daglig leder

Svein H. Karlsen trer til side i Namsos Rock City.

Øystein Strand fortsetter som direktør i Kulturtanken til 2024.

Strand fortsetter som fungerende direktør gjennom evalueringen av Kulturtanken

Øystein Strand leder Kulturtanken i to nye år, under gjennomgangen av Den kulturelle skolesekken og evalueringen av etaten for ordningen.

Fra venstre øverst: Victoria Putterman, Aasne Vaa Greibrokk, Ida Elise Broch, Thormod Rønning Kvam (foto: SSojiski), Grete Sofie Borud Nybakken, Maria Eikefet, Amalie Stalheim, Ole Christian Haagenrud, Simon Tillaas, Mariama Slåttøy, Maria Angelika Carlsen. Foto: Birgit Solheim.

Seks unge musikere valgt ut til talentprogrammet ArtEX

Amalie Stalheim, Ole Christian Haagenrud, Victoria Putterman, Thormod Rønning Kvam, Maria Angelika Carlsen og Maria Eikefet får delta i talentsatisingen.

Biru Baby på Trondheim Calling

Trondheim Calling fra utsatt til avlyst

Neste uke skulle den utsatte festivalen gå av stabelen i Trondheim. Nå er Trondheim Calling 2021 avlyst, tross gjenåpningsplaner.