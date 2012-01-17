Gode tall for Rockheim

Populært besøksmål.

Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og Rock, bedre kjent som Rockheim, melder om gode besøktall for fjoråret.

— I hele 2011 passerte vi 130 000 besøkende. og det er vi selvfølgelig svært godt fornøyd med, sier direktør Petter Myhr ved Rockheim til Aftenposten.

Den mest besøkte dagen ved museet var 9. september i fjor med 1784 personer innom dørene. I løpet av juli måned ble museet besøkt av 11 544 personer. Den mest besøkte måneden var november. Da var 24 599 innom huset.