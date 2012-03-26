Populærmusikk

Hall of Fame-nominasjoner

Publisert
26.03.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

15 navn offentliggjøres tirsdag.

Øystein Greni fra Bigbang har meldt avbud og erstattes av Knut Schreiner i Turboneger og Mirror Lakes i nominasjonskomiteen som avholder sitt møte tirsdag på Popsenteret.

Komiteen skal nominere 15 personer, som offentliggjøres tirsdag. Deretter skal en jury på 100 personer stemme fram artistene som skal innlemmes i Rockheim Hall of Fame. Juryeringen skal være ferdig i mai og innlemmelsesseremonien finner sted i Trondheim den 19. august.

I nominasjonskomiteen sitter Marit Larsen (komiteleder), Janove Ottesen fra Kaizers Orchestra, Knut Schreiner, Marte Thorsby (IFPI), Larry Bringsjord (FONO), Petter Myhr (Rockheim) og Ivar Håkon Eikje (Rockheim).

Dette er andre gang Hall of Fame-heder blir utdelt. De fem første artistene til Hall of Fame var Alf Prøysen, Åge Aleksandersen, Wenche Myhre, Jokke og Valentinerne og a-ha, som ble innlemmet i 2011.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

