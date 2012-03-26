Hall of Fame-nominasjoner

Øystein Greni fra Bigbang har meldt avbud og erstattes av Knut Schreiner i Turboneger og Mirror Lakes i nominasjonskomiteen som avholder sitt møte tirsdag på Popsenteret.

Komiteen skal nominere 15 personer, som offentliggjøres tirsdag. Deretter skal en jury på 100 personer stemme fram artistene som skal innlemmes i Rockheim Hall of Fame. Juryeringen skal være ferdig i mai og innlemmelsesseremonien finner sted i Trondheim den 19. august.

I nominasjonskomiteen sitter Marit Larsen (komiteleder), Janove Ottesen fra Kaizers Orchestra, Knut Schreiner, Marte Thorsby (IFPI), Larry Bringsjord (FONO), Petter Myhr (Rockheim) og Ivar Håkon Eikje (Rockheim).

Dette er andre gang Hall of Fame-heder blir utdelt. De fem første artistene til Hall of Fame var Alf Prøysen, Åge Aleksandersen, Wenche Myhre, Jokke og Valentinerne og a-ha, som ble innlemmet i 2011.