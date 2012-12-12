Rockheim nominert til internasjonal arkitekturpris

Publisert
12.12.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Konkurrerer om førsteprisen under «World Architecture News Awards».

Det har vært et innholdsrikt år for rockesenteret i Trondheim. I mai ble Rockheim nominert til prisen som årets beste museum i Europa. Nå er museet valgt ut som en av seks toppkandidater i kategorien for fornying av gamle bygg under World Architecture News Awards.

Direktør for Rockheim Petter Myhr sier til Adresseavisen at utformingen av bygningen er en viktig suksessfaktor for museet. Han tror også at en eventuell seier vil bidra til å profilere Rockheim internasjonalt.

– Bygget lyser opp og blir lagt merke til. Det er i bevisstheten til folk. Vi ser at folk oppsøker museet for bygningen, i tillegg til at de kommer for utstillingene, sier Myhr.

Tegnet av Pir II

Rockheim-bygget er en kombinasjon av en gammel lagerbygning fra 1920 og et nybygg, med lysboksen på toppen som kjennemerke. Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock er tegnet av arkitektfirmaet Pir II.

Daglig leder i Pir II, Mette Melandsø, mener at en topplassering i World Architecture News-prisen henger høyt.

– Det er det største nettstedet i verden for arkitektur og det er ganske heftige konkurrenter, sier Melandsø til NRK.

