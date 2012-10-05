Rockheim rokerer

Det virtuelle nettmuseet forsvinner, mens Rockipedia relanseres.

Rockheim legger ned det 3D-baserte nettopplevelsessenteret «Virtuelle Rockheim» etter bare tre år, melder Adresseavisen. Konseptet ble utviklet av det kanadiske selskapet Parallel World Labs.

Kommunikasjonsansvarlig Magne Gisvold ved Rockheim sier til Ballade at de har brukt lite energi på nettmuseet, og at de ikke var fornøyd med leveransen fra kanadierne.

– Virtuelle Rockheim har vært et produkt vi aldri har vært fornøyde med. Dette skyldes i stor grad at tiden fra produktet var på idéstadiet til gjennomføring var for lang, sier Gisvold.

– Innholdet trumfer stil

– Jeg synes ikke en virtuell 3D-virkelighet er en god måte å formidle norsk pop og rock på. Ressursbruken som må til for å få en 3D-motor til å bli interessant må opp på et veldig høyt nivå. Vi tror dessuten at innholdet trumfer stil. Det som for mange fremsto som fremtiden er kanskje først og fremst blitt en gimmick, sier Gisvold.

Rockheim har ikke spesifikke tall på hvor store beløp Virtuelle Rockheim har kostet museet, men løsningen skal ikke ha utgjort en betydelig budsjettpost.

Ny innpakning

Samtidig som Virtuelle Rockheim legges ned, har Rockheim lansert Rockipedia i en ny versjon, med endret funksjonalitet, grensesnitt og innhold. Den nye databasen inneholder informasjon om 79.694 artister og 26.863 utgivelser.

– Det er en mye bedre løsning, som vi har bygget fra grunnen, sier Gisvold.

Rockipedia vil i likhet med den tidligere versjonen tilby tominutters lytteeksempler på størstedelen av katalogen. Rockeleksikonet er imidlertid stengt for kommentarer.

– På sikt kommer vi til å opprette et forum, på samme måte som Wikipedia. Men i første rekke skal vi bruke tid på å kvalitetssikre tjenesten, sier Gisvold.

I september, før relanseringen, hadde Rockipedia et snitt på 1300 besøkende hver dag. Den første versjonen av rockeleksikonet ble lansert 19. august 2008.